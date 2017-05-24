Создание фонда реновации нарушит равенство на рынке

24 мая. FINMARKET.RU - Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 22 мая утвердил заключение относительно предлагаемых мэрией Москвы поправок к законодательству в части реновации жилищного фонда в городе. Об этом сообщил "Коммерсанту" один из участников заседания. По его словам, большая часть замечаний членов совета касалась фонда реновации. Его создание может привести к монополизации строительного бизнеса в столице.

В мэрии планируют, чтостанет курировать реализацию проекта переселения москвичей из хрущевок — от подбора площадок под строительство домов для переселенцев из хрущевок до работы с подрядчиками и девелоперами, у которых, возможно, будут выкупаться участки и часть готовых квартир. "Непонятен смысл создания юридического лица, которое... потенциально может стать одним из крупнейших застройщиков в столице, в... форме фонда, то есть некоммерческой организации, на имущество которой ее учредители, в том числе, не приобретают никаких прав. При этом очевидно, что в этот фонд будут сделаны значительные вливания публичных средств (средств налогоплательщиков)",— говорится в заключении совета. Члены совета убеждены, что фонд нужно создавать в форме акционерного общества исключительно с госучастием, поскольку эта структура, по сути, будет заниматься бизнесом.

Власти Москвы, лоббируя идею фонда реновации, в пример приводят опыт работы Федерального фонда по реформированию ЖКХ. Но если фонд реновации будет действовать как некоммерческая организация, то не может выступать застройщиком, у него будут полномочия аккумулировать деньги из бюджета, контролировать их расходование, полагает юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова. Ранее власти столицы сообщали, что в первые три года на программу реновации из бюджета Москвы планируется направить 300 млрд руб.

Возражения членов совета касались также возможной монополизации рынка строительства жилья в Москве, сообщила "Коммерсанту" руководитель аналитической службы юридической фирмы "Инфролекс" Ольга Плешанова, присутствующая на заседании совета. Признаки монополизации возможны, если фонд в произвольном порядке станет выбирать подрядчиков и не будет публично сообщать о площадках под застройку, говорит партнер "Химки Групп" Дмитрий Котровский. Если фонд будет проводить официальные тендеры на строительство, то такой принцип не нарушает рыночное равенство, добавляет А.Худякова.

Но больше всего возражений у членов совета вызвал тот факт, что фонд при привлечении средств инвесторов, в том числе и дольщиков, получает некоторые послабления, продолжает О.Плешанова.