24 мая. FINMARKET.RU - Граждане стали чаще повторно обращаться за микрозаймами. На 1 мая 2017 года более 60% заемщиков обращались в микрофинансовые организации (МФО) больше одного раза. За год этот показатель увеличился на 5,8 процентного пункта. Учитывая востребованность микрозаймов, МФО ужесточили проверку клиентов.

Как пояснили в компаниях, граждане обращаются за новыми микрозаймами не для рефинансирования ранее взятых.

"В нашей компании есть клиенты, которые за 4,5 года работы MoneyMan обращались к нам более 30 раз, и все займы были выплачены вовремя, — рассказал "Известиям" гендиректор MoneyMan Борис Батин. — Просроченная задолженность у повторных клиентов меньше, чем у новых. Компании уже владеют большим количеством информации о клиенте, поэтому просрочка ниже. По нашим оценкам, на рынке онлайн-кредитования доля просроченных задолженностей свыше 90 дней у повторных клиентов составляет около 7%, в то время как у новых — 10–11%".

По словам члена президиума СРО НП "Мир" Александра Шустова, рынок МФО стал более прозрачным благодаря регулированию ЦБ, введению госреестра МФО, разделению рынка на микрокредитные компании, которые не могут привлекать средства населения, и микрофинансовые компании, которым дано такое право.

"Клиенты стали чувствовать себя более защищенными, так как ограничен предельный размер процентов, — отметил Александр Шустов. — В результате та огромная масса людей, которые и раньше занимали небольшие суммы до зарплаты, но обращались к знакомым и друзьям, теперь обращаются в МФО".

По данным ЦБ, максимальная ставка по микрозаймам «до зарплаты» — до 30 тыс. рублей — составляет 799% годовых, а минимальная — по ссудам свыше 100 тыс. — 46,373%. На фоне ужесточения требований банков к заемщикам МФО становятся всё более популярными.

"Учитывая высокий спрос на займы и внимание регулятора к качеству портфелей МФО, выросла важность проведения всесторонней оценки заемщика при одобрении займа, — указал главный исполнительный директор компании "Домашние деньги" Андрей Бахвалов. — Помимо традиционного скоринга платежеспособности заемщика с помощью данных бюро кредитных историй, активно используется визуальный скоринг. В ходе него специалист МФО оценивает состояние жилья, ориентированность клиента в районе проживания, поведение в квартире. Каждый месяц анкета визуального скоринга обновляется и дополняется новыми вопросами.

В компании подчеркнули, что подобный метод позволяет избежать ситуации, когда заемщик снял недвижимость на пару дней, чтобы после одобрения суммы исчезнуть из поля зрения кредитора. Благодаря визуальному скорингу МФО удается пресечь оформление мошеннических займов, отметили в "Домашних деньгах".

"Например, дать ножницы по просьбе агента смогли лишь 89% потенциальных клиентов, у остальных этот вопрос вызвал затруднение, — рассказали в компании. — Отсутствие зубных щеток в квартире было замечено у 10%. Вопрос о соседях вызывает затруднение у 8%. Как показала практика, такие неожиданные вопросы помогают повысить эффективность скоринга и, как следствие, снизить долю дефолтных платежей в среднем на 5%".