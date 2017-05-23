В России примут меры по борьбе с опасностями в Интернете

23 мая. FINMARKET.RU - В России намерены создать Координационный центр по борьбе с опасностями в Интернете. Возможно, он будет организован на общественных началах. Об этом, как пишет "Российская газета" , сообщил замглавы Роскомнадзора Александр Панков, выступая на первом открытом заседании проекта "Цифровой дом".

Проект задумывался как коммуникационная платформа взаимодействия общества, бизнеса, власти. Главная его цель - повышение безопасности 90 млн пользователей Рунета.

Как показал взлом серверов с базами данных, цифровая грамотность во всем мире находится на очень низком уровне, и Россия не исключение. В стране уже 2 года измеряют индекс цифровой грамотности, ситуация меняется, но крайне медленно.

Всего в рамках проекта создано три рабочие группы: цифровая грамотность, цифровое законодательная (регулирование Интернета, высоких технологий и защиты персональных данных) и цифровые угрозы (группа по предотвращению киберугроз).

В рамках последней будут обсуждать не только вирусные атаки, но негативное психологическое воздействие контента на пользователя. Возможно, в дальнейшем всех экспертов объединят в Координационный центр по противодействию угрозам, который оформят как оргструктуру на общественных началах на постоянной основе, пояснил А.Панков.

Как считают эксперты, пользователей Интернета нужно учить, как быть осторожным в сети. И этим как раз займутся эксперты совместно с Роскомнадзором в рамках проекта "Цифровой дом".

Необходимо активизировать совместные усилия по формированию безопасной цифровой среды. Беспокойство людей в связи с угрозами их личному пространству и приватности в цифровой среде возрастает.

Безусловно, главная задача проекта - безопасность пользователя. Но путь к созданию условий для этого лежит через компании и их добровольное принятие ограничений для себя, пояснил "РГ" замглавы ведомства Александр Панков.

Еще одним аспектом безопасности граждан является ограждение их от "ловушек" хакеров. Например, когда аферисты перенаправляют пользователя на сайт-двойник. Особенно важно не допустить "подмены" на ресурсах, где нужно вводить паспортные или другие данные, которыми могут воспользоваться мошенники. Поэтому очень важно рассказать владельцам страниц, как избежать этого и использовать защищенный доступ к ресурсам.