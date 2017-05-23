.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Патрушев: ведомства РФ избежали заражение вирусом WannaCry благодаря единой системе предупреждения кибератак
23 мая 2017 года 11:12
В России примут меры по борьбе с опасностями в Интернете
|0
PA Images/ТАСС
23 мая. FINMARKET.RU - В России намерены создать Координационный центр по борьбе с опасностями в Интернете. Возможно, он будет организован на общественных началах. Об этом, как пишет "Российская газета", сообщил замглавы Роскомнадзора Александр Панков, выступая на первом открытом заседании проекта "Цифровой дом". Проект задумывался как коммуникационная платформа взаимодействия общества, бизнеса, власти. Главная его цель - повышение безопасности 90 млн пользователей Рунета. Как показал взлом серверов с базами данных, цифровая грамотность во всем мире находится на очень низком уровне, и Россия не исключение. В стране уже 2 года измеряют индекс цифровой грамотности, ситуация меняется, но крайне медленно. Всего в рамках проекта создано три рабочие группы: цифровая грамотность, цифровое законодательная (регулирование Интернета, высоких технологий и защиты персональных данных) и цифровые угрозы (группа по предотвращению киберугроз). В рамках последней будут обсуждать не только вирусные атаки, но негативное психологическое воздействие контента на пользователя. Возможно, в дальнейшем всех экспертов объединят в Координационный центр по противодействию угрозам, который оформят как оргструктуру на общественных началах на постоянной основе, пояснил А.Панков. Как считают эксперты, пользователей Интернета нужно учить, как быть осторожным в сети. И этим как раз займутся эксперты совместно с Роскомнадзором в рамках проекта "Цифровой дом". Необходимо активизировать совместные усилия по формированию безопасной цифровой среды. Беспокойство людей в связи с угрозами их личному пространству и приватности в цифровой среде возрастает. Безусловно, главная задача проекта - безопасность пользователя. Но путь к созданию условий для этого лежит через компании и их добровольное принятие ограничений для себя, пояснил "РГ" замглавы ведомства Александр Панков. Еще одним аспектом безопасности граждан является ограждение их от "ловушек" хакеров. Например, когда аферисты перенаправляют пользователя на сайт-двойник. Особенно важно не допустить "подмены" на ресурсах, где нужно вводить паспортные или другие данные, которыми могут воспользоваться мошенники. Поэтому очень важно рассказать владельцам страниц, как избежать этого и использовать защищенный доступ к ресурсам.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.