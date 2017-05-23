Правительство исключит дублирование ведомств, контролирующих сферу труда

23 мая. FINMARKET.RU - Правительство РФ намерено перераспределить полномочия ряда федеральных органов власти, прямо или косвенно контролирующих сферу труда. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном министерством труда и социальной защиты. Речь идет о пересмотре полномочий Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росздравнадзора и Роструда.

Минтруд проанализировал полномочия перечисленных ведомств. В результате выяснилось, что разные законы, относящиеся к различным сферам правового регулирования, содержат нормы, формально регулирующие безопасность труда работников, но вступающие в очевидное противоречие с Трудовым кодексом, пишет "Российская газета"

"Значительное число действующих санитарных правил содержат нормы, прямо дублирующие нормы Трудового кодекса и других актов по охране труда в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, проведения медосмотров", - указывается в пояснительной записке.

Аналогичная ситуация наблюдается и с Ростехнадзором, который, с одной стороны, согласно законодательству проверяет соблюдение требований охраны труда в угольной, горнорудной, горно-химической, нефте- и газодобывающей, металлургический промышленности и многих других отраслях экономики. А, с другой стороны, по Трудовому кодексу единственный федеральный орган власти, призванный следить за соблюдением трудового законодательства, - Роструд.

"На практике такое дублирование и противоречия в законодательстве приводят к избыточной административной и финансовой нагрузке для работодателей и несут в себе риски двойного их наказания за нарушение дублирующих норм", - отмечают авторы законопроекта.

Документ вносит поправки сразу в несколько законов. Во-первых, в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения - отменить прямой абсолютный запрет на осуществление деятельности работодателями из-за нарушения санитарных правил, а обязать их приостановить свою деятельность только в случаях, если возникает недопустимый риск жизни и здоровью работника.

Во-вторых, в Трудовой и Градостроительный кодексы. В частности, к полномочиям Ростехнадзора предлагается отнестиза соблюдением работодателями федеральных норм и правил в области промбезопасности, устанавливающих технические требования к безопасному ведению работ на опасных производственных объектах. И разграничить надзорные полномочия органов строительного надзора и Роструда.

В-третьих, в закон об основах охраны здоровья граждан, разграничив полномочия по охране труда Росздравнадзора и Роструда.

В пятницу документ будет рассмотрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-премьера Ольги Голодец.