Минсельхоз готовит изменения доктрины продбезопасности

23 мая. FINMARKET.RU -хочет внести изменения в доктрину продовольственной безопасности, которые существенным образом меняют критерии оценки достаточности того или иного продукта для обеспечения внутренних потребностей.

О том, что Минсельхоз готовит предложения по корректировке доктрины продбезопасности, "Известиям" рассказали в самом министерстве, уточнив, что соответствующее поручение вице-премьер Аркадий Дворкович дал 11 апреля.

"Разработанный проект предусматривает изменение подхода к оценке продовольственной независимости: вместо удельного веса отечественного производства в общем объеме ресурсов с учетом структуры переходящих запасов предлагается рассчитывать показатель самообеспеченности", - рассказали в Минсельхозе.

Как отметили в министерстве, показатель самообеспеченности будет рассчитываться "как процентное соотношение российского производства к внутреннему потреблению". По действующему порядку в доктрине продовольственной безопасности чиновники ориентируются на показатель, характеризующий скорее импортозамещение - высчитывают долю продукции отечественного производства на внутреннем рынке.

В Минсельхозе считают, что преимущества нового подхода заключаются в простоте расчета, возможности оценки экспортного потенциала при превышении значения показателя 100%, возможности оценки продбезопасности в разрезе субъектов РФ.

В ведомстве заметили, что "превышение фактического уровня продовольственной независимости над его пороговым значением характеризует наличие экспортного потенциала". Перечень продуктов, по которым будут определяться пороговые значения, в новой редакции доктрины будет дополнен овощами и фруктами, добавили в Минсельхозе. Сейчас в документе учитываются зерно, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, растительное масло, картофель, сахар и соль. Как сообщили в министерстве, проект указа о внесении изменений в доктрину будет доработан и внесен в правительство в 3-м квартале этого года.

Между тем руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин полагает, что новый подход к продовольственной безопасности не вполне справедлив - он не всегда позволит определить, хватает ли продуктов на всех россиян, и оценить тот же самый экспортный потенциал.

По его мнению, продовольственную безопасность было бы логичнее оценивать наличием необходимого минимума продуктов для критической ситуации, используя абсолютные показатели (кг или тонны), а не относительные.

Президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев рассказал, что на включении в доктрину овощей и фруктов настаивали сами производители. Он назвал доктрину основополагающим документом, на котором базируются другие, в том числе программы господдержки. Соответственно, производители овощей и фруктов смогут рассчитывать на более пристальное внимание чиновников к проблемам отрасли.