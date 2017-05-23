Как собираются доначислять налоги при международных операциях

23 мая. FINMARKET.RU - Один из главных налоговых рисков для бизнеса - лишиться льгот при международных операциях. Это тема №1, рассказывает налоговый консультант крупной компании: клиентам кажется, что налоговики будут оспаривать все пониженные ставки, если не поймут, кто реально получает за границей доход.

Именно так и надо действовать, напутствует Федеральная налоговая служба (ФНС) инспекторов ( "Ведомости" ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил федеральный чиновник): льготы из соглашений об избежании двойного налогообложения действуют, только если иностранная компания реально распоряжается полученным из России доходом.

Отказ в льготах увеличитв разы. Например, с выплаченных на Кипр дивидендов и процентов по соглашению об избежании двойного налогообложения нужно заплатить всего 5; и 0% (затем капитал можно без налогов перекачать в офшор), а без соглашения - 15% и 20%.

Чтобы отказать в льготах, налоговикам достаточно доказать, что деньгами распоряжается за границей не их получатель, а другое лицо. Искать его или страну, в которой он находится, даже не нужно, говорится в письме ФНС: если он не известен, то налог будет доначислен по максимальной ставке. Снизить его компания сможет, если раскроет реального бенефициара и он должен находиться в стране, с которой действует соглашение (т. е. не в офшоре).

Как говорит федеральный чиновник, компания обязана предоставить все подтверждающие документы, что именно этими деньгами распоряжается другая структура, или, например, признать, что за ней стоит российское физлицо, и тогда доход будет облагаться по Налоговому кодексу - дивиденды по ставке 9%.

Иначе ставка для выплачивающей доход компании останется максимальной. Как говорит налоговый консультант, такой подход соответствует рекомендациям ОЭСР. Задача - не доначислить максимально налоги, а в первую очередь способствовать раскрытию бизнеса, объясняет инициативу налоговиков чиновник.

В письме ФНС перечислены новые признаки технических иностранных структур, так как существующих в Налоговом кодексе недостаточно. Чтобы применить льготную ставку, нужно доказать, что получатель дохода ведет бизнес, сам принимает решения и пользуется доходом, несет предпринимательские риски. Компания не должна быть обязана переводить доход дальше или постоянно перечислять транзитом в офшор.