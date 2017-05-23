За шум в неурочное время накажут штрафом

23 мая. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен законопроект о запрете шума: депутаты предлагают штрафовать на 100 тыс. руб. за нарушение "тишины и покоя граждан" - запо ночам, в выходные и праздники.

Как пишет "Коммерсант" , проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП)внесли вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и его коллеги по ЛДПР Ярослав Нилов и Владимир Сысоев. Депутаты предлагают дополнить кодекс ст. 20.1 о нарушении тишины и покоя граждан, запретив шуметь с 22:00 до 6:00 (а строительные работы начинать до 7:00), а также в выходные и праздничные дни. Исключения сделаны для МЧС и других спецслужб, а также для разрешенных властями культмассовых мероприятий и богослужений. Нарушителей предлагается карать штрафами от 1-2 тыс. руб. (для граждан) до 100 тыс. руб. (для юрлиц).

В федеральном законодательстве нет ответственности за нарушение тишины - соответствующие ограничения своими законами могут вводить местные власти. Так, в Москве шуметь по такому закону нельзя с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00; нарушителям грозятдо 80 тыс. руб. Попытки внести поправки о тишине в КоАП РФ предпринимаются регулярно. К примеру, в 2016 году Госдума отклонила подобное предложение законодательного собрания Еврейской автономной области.

Авторы нынешних поправок объясняют их актуальность двумя моментами. Во-первых, в регионах административные дела о тишине возбуждают не полицейские, а чиновники, которые не могут реагировать оперативно. Поэтому во многих субъектах РФ местные законы фактически не работают, отмечается в пояснительной записке к проекту. Тогда как за соблюдением КоАП РФ, отмечают парламентарии, будут следить именно сотрудники полиции.

Во-вторых, депутаты прямо увязывают свою идею с реализацией в Москве программы реновации. Депутаты Госдумы дают понять, что столичныйне защитит москвичей из-за огромного фронта предстоящих строительных работ. "Если не принять мер на федеральном уровне, вероятность нарушения покоя и тишины ночью будет чрезвычайно велика", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, где добавляется, что реновация затронет не только переселенцев ("а таких граждан до миллиона"), но и их соседей в примыкающих к стройплощадкам домах.

Между тем в профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству скептически относятся к идее. "Тишину надо защищать, но представляется, что это надо делать региональными законами. Тем более что в каждом регионе есть свои особенности", - рассудил первый зампред комитета Юрий Синельщиков. Депутат называет избыточными 100-тысячные штрафы для нарушителей и полагает, что с введением нормы в КоАП правоприменительная практика изменится мало.