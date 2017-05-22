Готовится концепция продвижения отечественных продуктов

22 мая. FINMARKET.RU - Власти готовы продвигать за рубежом отечественные, в названии которых указано место их происхождения (вологодское масло, башкирский мед). К концу мая должен определиться исполнитель концепции, в которой будут описаны механизмы такой работы, пишет "Российская газета".

В развитых странах производители научились получать дополнительный доход, продвигая свою продукцию с использованием в наименовании товара географического указания его места происхождения, пояснили "РГ" в Минсельхозе. "Концепция будет включать инструменты господдержки и критерии отбора брендов и продукции, - отметили в пресс-службе ведомства. - Конкретные бренды будут определены на основании методологии, формализуемой в концепции". Наиболее эффективным механизмом для создания положительного имиджа наших товаров представляется разработка единого бренда "Сделано в России". Плюс разработка региональных суббрендов (защищенных наименований места происхождения): "Русская рыба", "Русское яблоко"...

Когда покупатель видит продукцию, привязанную к географической области и знаменитую своим качеством, шансы на ее покупку заметно повышаются, согласна первый вице-президент "Российского клуба финансовых директоров" Тамара Касьянова.

В последние десятилетиясдала свои позиции. "Вместо нашей "Столичной" иностранцы уже предпочитают покупать французскую или шведскую водку, - сетует Т.Касьянова. - А черная икра на рынке уже не только российская". Если власти будут готовы поддержать такие проекты, эффект обязательно будет.