Россиянам советуют не торопиться на пенсию

22 мая. FINMARKET.RU - Российский Минфин во многом солидарен с Международным валютным фондом. Главное сходство - уверенность, что в России нужно обязательно поднять пенсионный пишет "Независимая газета". Правда, социологические опросы ранее демонстрировали, что против различных вариантов отсроченной выплаты пенсий выступают от 30 до 80% опрошенных граждан. Некоторые эксперты предупреждают: повышение пенсионного возраста чревато социальной дестабилизацией.

Весной 2015 года, ссылаясь на экспертов, Антон Силуанов говорил о необходимости повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 65 лет:

Но россияне скорее отрицательно воспринимают попытки властей отсрочить выплату как основных, так и досрочных пенсий. Об этом свидетельствуют социологические опросы. Например, в конце 2015 года Левада-Центр сообщил, что к идее отменить досрочный выход на пенсию в разной степени положительно относились 29% из 1600 опрошенных, а в разной степени отрицательно - 58%. К постепенному повышению пенсионного возраста в разной степени положительно относились 11%, отрицательно - 81%. Остальные затруднились с ответом.

В этом году специалисты Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) обнародовали результаты опроса, проведенного среди работников вредных производств на предприятиях Башкортостана.

Даже на вредных производствах многие не спешат уходить на пенсию. По опросу, 53% опрошенных работников останутся на своем месте после наступления досрочного пенсионного возраста. Основная причина - материальная заинтереованность. Однако 29% опрошенных заявили, что в случае повышения возраста назначения досрочнойна пять лет они с разной степенью вероятности примут участие в протестных акциях.

Опрошенные "НГ" эксперты тоже обратили внимание на единодушие бывшего, а также действующего руководства Минфина и МВФ, но ничего удивительного в нем не увидели. "Это можно объяснить прежде всего общими взглядами на определенные модели экономического развития. Совершенно не нужно искать никаких конспирологических теорий в таких совпадениях", - говорит вице-президент "Деловой России" Татьяна Минеева. "Подобное согласие во мнениях объясняется их общим "бухгалтерским" подходом к экономике страны", - замечает директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Мнения экспертов относительно последствий повышения пенсионного возраста в России разделились. "Безусловно, такая мера станет дестабилизирующим фактором, - считает Минеева. - Достаточно вспомнить те протесты, которые у нас проходили после проведения непопулярной реформы по монетизации льгот. Вряд ли власти пойдут на такое еще раз - особенно до президентских выборов 2018 года".

"Повышение пенсионного возраста пройдет незаметно, быстро утонув в повестке следующего дня", – ожидает гендиректор компании "Форум" Роман Паршин.

При этом некоторые эксперты высказали сомнения в оздоровительном эффекте тех мер, которые предлагает МВФ. "К сожалению, решения МВФ помогают только на краткосрочную перспективу. Еще ни одно государство, получающее помощь от фонда, не смогло решить экономические проблемы, многие имеют большие внешние долги и мало перспектив стать независимыми в политике и экономике", - обращает внимание аналитик компании "Солид Менеджмент" Сергей Звенигородский.