Расчет норматива потребления услуг ЖКХ могут изменить

22 мая. FINMARKET.RU - В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги для людей, у которых не установлены счетчики. Авторы инициативы считают, что это поможет устранить неоправданное завышение платежей, пишет "Российская газета".

Поправки в закон подготовила и внесла в Госдуму группа депутатов нижней палаты парламента. Законопроект касается не всех потребителей комуслуг, а только тех, у которых нет приборов учета. По действующим правилам за упомянутые блага цивилизации они платят по нормативу, который определяет регион.потребления устанавливаются на воду, электричество, газ, тепловую энергию и водоотведение. Платить по нормативу приходится по повышенному тарифу. Таким образом государство стимулирует жильцов устанавливать приборы учета. Для тех, кто не имеет в квартире счетчиков на воду и электроэнергию при технической возможности их установить, тариф по нормативу умножается на повышающий коэффициент. С 1 июля 2016 года он составляет 1,5.

Рассчитать норматив субъект может двумя способами: методом аналогов и расчетным.

"Расчетный метод основывается на неких данных. К примеру, при расчете норматива на воду используется количество процедур водопользования, ванн и раковин в квартире - по специальной формуле делается приблизительный расчет", - рассказывает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Этот способ опирается на усредненные данные, и в реальной жизни многие жильцы тратят ресурсов намного меньше норматива, поясняет собеседник "РГ".

Метод аналогов основан на данных счетчиков в аналогичных домах. То есть в этом случае берутся реальные данные потребления схожих пользователей. "Аналоговый метод, конечно, более точный", - утверждает И.Кокин.

По словам эксперта, этот способ хорошо применим для воды и электричества. Именно на эти коммунальные ресурсы по стране установлено больше всего счетчиков.

Сейчас власти регионов, как правило, редко используют аналоговый метод расчета норматива потребления коммунальных услуг. Но именно он, по мнению авторов законопроекта, должен стать приоритетным.

Если инициатива будет принята, расходы многих жильцов на оплату коммунальных ресурсов могут снизиться. Однако эксперты предостерегают, что метод аналогов не должен стать единственным.