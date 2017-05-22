Промышленные потребители обеспокоены ростом цен на электроэнергию

22 мая. FINMARKET.RU - Промышленные потребители обеспокоены резким ростом цен на электроэнергию и мощность в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) с начала 2017 года. Об этом говорится в письме директора "Сообщества потребителей энергии" Василия Киселева вице-премьеру Аркадию Дворковичу, пишут "Ведомости".

За год цена электроэнергии и мощности в первой ценовой зоне по пессимистичному сценарию может вырасти на 46%, прогнозирует "Совет рынка" в отчете 2016 г. Базовый сценарий предполагает рост на 27%, оптимистичный - на 23%.

Уже в феврале мощность в первой ценовой зоне подорожала на 25-30% по сравнению с началом года, говорил в апреле замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. По его словам, главными факторами стали вводы новых объектов по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), которые обеспечивают инвесторам возврат средств с высокой доходностью, а также перенос доходности ДПМ с 10-15 на 7-10 лет действия договоров.

Программа ДПМ для тепловой генерации на 2007-2018 гг. оценивается в 1,3 трлн руб., на конец 2016 г. она была завершена на 82,3%, следует из данных Центра финансовых расчетов. Прогноз "Совета рынка" учитывает инфляцию, доходность ОФЗ, к которой привязана доходность ДПМ, величину надбавки для компенсации снижения тарифов на Дальнем Востоке и в Калининградской области.

Средний рост платежа за мощность на уровне 18% в год сохранится в течение 2017-2020 гг. и будет дополнительным сдерживающим фактором социально-экономического развития, считает В.Киселев. Удержатьна электроэнергию в пределах инфляции в 2017-2020 гг. не удастся, говорится в обзоре АКРА. Платежи для потребителей будут расти из-за повышения цен на топливо, опережающего роста спроса, ввода по ДПМ не только тепловых станций, но и АЭС, индексации сетевых тарифов.

Сдержать темпы роста помогут несколько мер, считает В.Киселев. Это продление срока действия ДПМ на АЭС и ГЭС с 25 до 35-45 лет с одновременным снижением базовой величины доходности. Вводить новые АЭС и ГЭС нужно лишь после 2023 г., полагает В.Киселев. Это позволит "Росэнергоатому" (осталось ввести по ДПМ четыре объекта из девяти) и "Русгидро" (из-за аварии до сих пор не запущена Загорская ГАЭС-2) оптимизировать долгосрочные инвестпрограммы, исключить возможные штрафы за просрочку вводов, снизить долговую нагрузку. Такие решения уже принимались в отношении АЭС в 2015 г., напоминает он. С другой стороны, считает В.Киселев, нужно повысить штрафы за недопоставку мощности (эту идею предложило Минэкономразвития).