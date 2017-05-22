Ипотечные ставки на пути к историческому минимуму

22 мая. FINMARKET.RU -по жилищным кредитам в трехлетней перспективе могут опуститься ниже 8% годовых, если инфляция всё это время не будет превышать 4%, считает ряд опрошенных "Известиями" банкиров. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях составила в марте 11,8%.

"В перспективе до 2020 года при стабильной инфляции около 4% и при дальнейшем улучшении ликвидной позиции банковского сектора можно ожидать снижения ставок по ипотеке до уровня 8,5-9%. Ниже этого порога ставки вряд ли опустятся", - оценил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов тоже считает, что "в ближайшие два-три года мы можем увидеть ипотечные ставки на уровне 9% годовых". По его мнению, перспективы дальнейшего снижения ставок будут зависеть от того, насколько значимым будет снижение ключевой ставки, от которой зависят все ставки в экономике и которую определяет ЦБ РФ.

"Уже сейчас ставки по ипотеке находятся на минимальных исторических уровнях, а их снижение в последние месяцы было скорее опережающим, в него уже были заложены некоторые ожидания по сохранению тренда на снижение ключевой ставки", - пояснил он.

Руководитель управления маркетинга ипотечного банка "Дельта Кредит" Алексей Тартышев считает, что при стабильной инфляции не выше 4% и текущем балансе рисков к 2020 году "среднерыночная ставка по ипотеке может составить 8-9%, при отсутствии роста экономики - 9,5% годовых".

Заместитель председателя правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова несколько позитивнее смотрит на ставки. По ее оценке, ставка 7% к 2020 году может стать реальностью. С ее оценкой согласен заместитель руководителя блока "Розничный бизнес" банка "Возрождение" Олег Коркин, который оценивает потенциал снижения ставок до уровней 6-8%.

Основная причина, по которой банки не могут снизить ставки до европейских уровней, - это высокая стоимость привлечения ресурсов, которая находится примерно на уровне инфляции, расходы на содержание сети, обслуживание ИТ-систем, обработку заявок и прочие сопутствующие расходы, надбавка за риск и маржа. Расходы могут сильно варьироваться от банка к банку, но пока они остаются достаточно высокими.

Но до тех пор ставки не приблизятся к уровням развитых стран, в которых, кстати, низкие не только проценты по кредитам, но и по вкладам. Россияне пока вряд ли готовы вкладывать деньги в депозиты под 1% годовых.

"Для снижения ставок по ипотеке до уровня 5% ставки по рублевым депозитам должны быть продолжительное время на уровне 1% годовых, но этот сценарий пока видится лишь как гипотетический, и вряд ли он будет реализуем даже на пятилетнем горизонте", - уверен Д.Монастыршин. Он также советует оформлять ипотеку на рубеже 2019-2020 годов, "когда ставки достигнут исторических минимумов".