МВФ: экономика РФ выходит из 2-летней рецессии

Экономика РФ выходит из 2-летней рецессии, инфляция продолжает снижаться, считают в МВФ. Сохранен прогноз роста российского ВВП в этом году на уровне 1,4%

19 мая. FINMARKET.RU - Международный валютный фонд (МВФ) сохранилроста экономики России в 2017 году на 1,4%, следует из заключительного заявления по завершении традиционного визита сотрудников

Такие же ожидания были зафиксированы в последнем обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), который фонд опубликовал 18 апреля. Ранее МВФ оценивал рост ВВП РФ в текущем году в 1,1%.

"Экономика выходит из двухлетней рецессии, которая, благодаря предпринятым официальными органами эффективным мерам политики и достаточным резервам, оказалась не такой глубокой, как в прошлые периоды. По прогнозам, рост в текущем году достигнет 1,4%, что обусловлено смягчением финансовых условий и повышением цен на нефть", - говорится в документе.

Как отмечают в МВФ, инфляция продолжает снижаться на фоне укрепления рубля и все еще слабого потребительского спроса. Прогнозируется, что инфляция достигнет установленного Банком России целевого уровня 4% в текущем году и в последующий период сохранится вблизи данного уровня.

"Снизились краткосрочные риски для экономики, связанные с волатильностью финансовых рынков и цен на нефть. Тем не менее, в среднесрочной перспективе рост будет пониженным и составит приблизительно 1,5%, что обусловлено структурными ограничениями (например, демографическими, технологическими) и сохраняющимся влиянием санкций, сдерживающих потенциал роста инвестиций", - считают эксперты фонда.

В этих условиях, по их мнению, официальным органам следует воспользоваться ситуацией более высоких цен на нефть и ускорить проведение необходимых реформ, чтобы создать основу дальнейшего роста.

По мнению МВФ, приоритетными являются 4 задачи. Во-первых, принятие бюджетного правила, закрепляющего консолидацию, обеспечивающего достаточный уровень сбережений и при этом де-факто смягчающего воздействие волатильности цен на нефть на экономику.

Во-вторых, достижение целевого уровня инфляции в 4% и продолжение постепенного смягчения денежно-кредитной политики при соблюдении баланса между инфляционными рисками и рисками для восстановления экономики. В-третьих, продолжение проводимых в настоящее время реформ в финансовом секторе в целях его углубления и поддержки роста. В-четвертых, решительные меры по реализации структурных реформ в целях укрепления потенциала роста и переориентации роста на несырьевые отрасли.

ЦБ РФ прогнозирует по итогам 2017 года в базовом сценарии рост ВВП в интервале 1-1,5%. Прогноз Минэкономразвития в базовом варианте более оптимистичен - рост на 2%.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг привел усредненную оценку, сказав, что рост ВВП в 2017 году прогнозируется в интервале от 1% до 2%.

Международный валютный фонд поддержал шаги ЦБ РФ в направлении смягчения денежно-кредитной политики, отметив, что дальнейшие действия регулятора должны быть постепенными.

В марте ЦБ на фоне замедляющейся инфляции впервые за полгода снизил ключевую ставку - с 10% до 9,75%. На заседании 28 апреля совет директоров ЦБ одобрил более агрессивный шаг, снизив ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых.

При этом ЦБ убрал из заявления сигнал о временном ориентире дальнейшего смягчения политики. В марте ЦБ писал, что он "допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во 2-м-3-мкварталах текущего года". В новом заявлении в роли сигнала выступила такая фраза - "оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась". При этом сам ЦБ не давал публичных оценок возможного уровня ставки на конец года.

"Начатое в марте смягчение денежно-кредитной политики было обоснованным, учитывая прогнозы по инфляции и снижение инфляционных ожиданий. Дальнейшее снижение ключевой ставки следует продолжать постепенно, с учетом неопределенности относительно масштабов разрыва выпуска, волатильности цен на нефть и потенциального разворота тренда дезинфляции, обусловленной обменным курсом", - говорится в традиционном заявлении МВФ по итогам визита сотрудников фонда в РФ.

МВФ также рекомендует ЦБ расширять временной горизонт таргетирования инфляции.

"Банку России в информационной политике относительно перспектив достижения целевого показателя инфляции следует расширить временные рамки с включением периода после 2017 года посредством разработки системы таргетирования инфляции на среднесрочный период", - отмечает МВФ.

В заявлении ЦБ по итогам апрельского совета директоров говорилось, что "в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах".

Как считают в МВФ, российским официальным органам стоит быстрее вмешиваться в урегулирование ситуации с проблемными банками. "В целях укрепления системы надзора официальным органам рекомендуется ускорить внедрение формальных процедур раннего вмешательства в ситуацию в проблемных банках", - говорится в заявлении МВФ

Фонд отмечает, что новый механизм санации должен сократить длительность процесса финансового оздоровления и расчистить балансы банков. "Тем не менее официальным органам следует принять меры по устранению препятствий на пути эффективного применения метода передачи активов и обязательств (P&A), замене финансирования за счет средств Банка России средствами федерального правительства, а также более активному задействованию средств банковского сектора", - отмечает фонд.

МВФ полагает, что в РФ следует продолжить законодательную разработку метода санации за счет собственников и кредиторов (bail-in) c учетом последствий для финансовой стабильности.

По оценке фонда, дальнейшее повышение эффективности системы ПОД/ФТ, включая меры, связанные с политически значимыми или публичными должностными лицами и обеспечением прозрачности юридических лиц, будет способствовать борьбе официальных органов с финансовыми преступлениями, связанными с уклонением от уплаты налогов и коррупцией.

МВФ отмечает, что сейчас состояние банков, с учетом более благоприятных финансовых условий и увеличения запасов капитала, в большей мере способствует восстановлению экономики. "Официальные органы повысили устойчивость банковской системы за счет установления лимитов кредитования связанных сторон, постепенного сокращения степени долларизации посредством макропруденциальных мер и введения пропорционального регулирования", - говорится в заявлении.