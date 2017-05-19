Для переселения москвичей подобрано около 260 стартовых площадок

19 мая. FINMARKET.RU - Московское правительство предварительно подобрало около 260 стартовых площадок для переселения жителей по программе реновации, где можно построить около 4,5 млн кв. м жилья, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к одной из московских префектур, и чиновник мэрии.

Из выбранных площадок 230 принадлежат городу, еще 30 - застройщикам, уточняет один из них. Город ведет с ними переговоры о мене на другие участки, говорит он, не называя конкретных девелоперов.

Переговоры ведутся с крупными застройщиками - "Пионером", группами ПСН и ПИК, ФСК "Лидер", знает консультант рынка недвижимости. Но представители компаний это отрицают.

Механизм переселения волновой: первую группу жителей пятиэтажек переселят в стартовые дома, далее город снесет освободившиеся дома, построит на их месте новые и т. д.

Те 230 участков, что принадлежат городу, - в основном неиспользуемые территории, отмечает человек, близкий к одной из префектур: заброшенные стройки, неработающие предприятия, есть также депо и автобазы.

Есть и готовые дома в общей сложности на 4000 квартир - их построило казенное предприятие "Управление гражданского строительства" (УГС), говорит чиновник мэрии. Дома построены по адресной инвестиционной программе (АИП) за бюджетные деньги, квартиры в них предлагались к продаже, сообщил собеседник "Ведомостей".

Всего у УГС 30 площадок, где планируется жилищное строительство и которые расположены в районах рядом с хрущевками. Сейчас город дорабатывает проекты этих домов, чтобы планировки квартир подходили для переселения жителей, утверждает собеседник газеты. Судя по тому, что говорили городские и муниципальные чиновники на встречах с населением, город собирается отдать под переселение жителей из хрущевок все квартиры, которые строит на свои средства для очередников или для продажи.