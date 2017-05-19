Валютный курс повысил интерес туристов к дальним маршрутам

19 мая. FINMARKET.RU - Интерес туристов из России к поездкам в страны постсоветского пространства начал сокращаться, свидетельствуют данные поисковика Momondo. По расчетам его аналитиков, число поисковых запросов на авиабилеты в Грузию на летний период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 16%: за год эта страна опустилась с 9-го на 13-е место в рейтинге самых популярных летних направлений. При этом число запросов на столицу Грузии, Тбилиси, за год упало на 24%. Согласно данным Momondo, популярность Киргизии снизилась за год на 19%, Казахстана — на 15%, Молдавии — на 18%, Армении — на 1%.

Такую же тенденцию заметили и на организованном рынке, пишет "Коммерсант". По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, спрос на Грузию, Киргизию и Узбекистан в этом году стал на 20% ниже. Выбивается из этой тенденции только Армения, отметил он.

Спрос на страны постсоветского пространства начал активно расти в 2015 году, когда из-за девальвации рубля российские путешественники были вынуждены сократить число поездок в Европу и начали активно искали новые направления. Пик спроса пришелся на лето прошлого года — интерес к Грузии и Армении тогда вырос в полтора раза. Одновременно резко увеличилось число туристических поездок россиян по внутренним направлениям.

Существенное изменение картины спроса на туристическом рынке началось зимой этого года: россияне стали отказываться от поездок по стране, все больше проявляя интерес к зарубежным направлениям. Сильнее всего эта тенденция стала заметна в период майских праздников, когда продажи путевок по России сократились на 15–30%. В Momondo считают, что среди самостоятельных путешественников такая динамика сохранится и в летние месяцы: число поисковых запросов на авиабилеты по России на июнь—август снизилось на 30% к тому же периоду 2016 года. То же самое, по мнению Сергея Ромашкина, будет характерно для постсоветских стран, которые за два года не смогли получить устойчивых поклонников из России.

Впрочем, падение интереса к ближнему зарубежью пока заметили не все системы поиска и бронирования авиабилетов.

Снижение популярности курортов России и стран бывшего СССР в Momondo связывают с ростом интереса российских туристов к поездкам в Турцию и Европу. В Skyscanner отмечают резкий рост спроса у россиян на летние поездки в Испанию, Италию и Грецию.