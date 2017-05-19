Люди, сортирующие отходы, получат льготы на оплату по ЖКХ

19 мая. FINMARKET.RU - Люди, сортирующие, получаютна оплату по ЖКХ – такова мировая практика. Минприроды предлагает ввести ее и в России, рассказал "Ведомостям" министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Другие ведомства, по его словам, предлагают дополнительный платеж – для финансирования инфраструктуры раздельного сбора. Но лучше все-таки стимулировать через дифференцированный тариф, считает С.Донской.

Региональные операторы должны просто обеспечить вывоз, обработку и захоронение отходов, но такой способ не стимулирует население к раздельному сбору мусора, да и сами операторы не заинтересованы вовлекать отходы в переработку, говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон об отходах, направленных Минприроды в правительство ("Ведомости" ознакомились с документом, подлинность подтвердил представитель Минприроды). Чтобы это изменить, нужно обеспечить условия для раздельного сбора мусора и ввести преференции, говорится в документе. Речь идет именно о стимулирующем тарифе, уточнил представитель Минприроды. В самих поправках нормы о тарифе еще нет, ее предлагается внести, объясняет С.Донской.

Дифференциацию тарифов для сортированного и несортированного мусора надо проработать, поддерживает замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Какого размера предлагается льгота, С.Донской не сказал: она может быть индивидуальной в каждом конкретном регионе. Скидка с тарифа за вывоз мусора может составить до 50%, говорит исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Максим Новиков. Если собрание собственников решает, что дом собирает отходы раздельно, то вывозом несортируемых отходов занимается один оператор, а полезных фракций – непосредственные переработчики, объясняет он. Сортируемые отходы могут составить до 50%, а в таких городах, как Москва, и до 60%, за их вывоз жильцы смогут не платить, уверен М.Новиков.

Так это и работает в европейских странах, поддерживает руководитель токсической программы "Гринпис" Дмитрий Артамонов. К примеру, по его словам, в Германии перерабатывается 65% коммунальных отходов, в России – всего 4%.

Пока компании, которые вывозят мусор, получают плату от населения за вывоз, а сами платят полигонам или мусоросжигательным заводам за утилизацию, описывает ситуацию Д.Артамонов. Но даже если где-то по инициативе жильцов компания ставит рядом с обычными баки для сортированного мусора, то не получает от населения ничего за его вывоз, и единственный доход мусорщиков – плата за вторсырье от переработчика, продолжает он, а тариф, который получает оператор несортированных отходов, не снижается, хотя вывозить он начинает меньше. Это неправильная система, ее надо менять, полагает Д.Артамонов.