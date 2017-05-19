Не всякое единственное жилье разрешат отбирать

19 мая. FINMARKET.RU - Законопроект об изъятии единственного жилья заможет быть поддержан Минстроем только, если не будет нарушать конституционных прав граждан на жилище, сообщили в министерстве. О том, что документ поддержал Минстрой сообщил министр юстиции России Александр Коновалов. Но в Минстрое "Российской газете" сообщили, что некоторые положения подготовленного законопроекта министерством поддержаны не были и направлены с замечаниями разработчику.

В начале года документ, который разрешает изымать единственноедля погашения долгов, прошел общественное обсуждение, но вызывал много вопросов. После доработки законопроект будет направлен на согласование в заинтересованные министерства и Верховный суд России. Снятие запрета на изъятие единственного жилья позволит обратить взыскание на богачей, которые имеют в собственности дворцы, но забрать их нельзя, так как это их "единственное" жилье.

Снять запрет на изъятие единственного жилья можно, только прописав гарантии сохранения крыши над головой для тех, чьи квартиры и дома пойдут в счет уплаты долга. Закон не должен провоцировать рост числа людей без определенного места жительства.

За непогашенные долги у россиян предлагается отбирать единственное жилье только в том случае, если его площадь значительно превышает потребности семьи владельца и нормативы по метражу на человека. В частности, предлагается установить двукратное превышение по метражу. "Обычно такая норма составляет 18 квадратных метров на человека", - уточняет Павел Ивченков, эксперт правового центра "Общественная Дума". Кроме того, цена квартиры должна быть вдвое выше, чем помещение, которое нужно предоставить потом должнику. Задолженность не может составлять менее 5% от стоимости жилья. И у собственника не должно быть другого имущества для покрытия долга.

Двукратное превышение убережет людей от потери сравнительно небольшой недвижимости, считает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. К примеру, это позволит не лишиться квартиры двум людям, живущим в 40-метровой квартире. При норме площади у них есть превышение, но не двукратное.

Кроме того, есть множество нюансов, которые необходимо прописать: как защитить права детей при изъятии жилья, многодетных семей, как поступать в случаях, если должником является только один из собственников, можно ли за долги продавать часть квартиры.

В доработанном документе Минюст уже уточнил, что лишать жилья будут неплательщиков алиментов, а также тех, кто имеет долги за причинение вреда жизни и здоровью. А вот у должников по кредитам или долгам ЖКХ лишить единственного жилья будет нельзя.