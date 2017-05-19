Легализация самозанятых не состоялась

19 мая. FINMARKET.RU - Первая попытка властей легализовать самозанятых граждан пока терпит неудачу. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), полученным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, за первые три месяца действия нормы Налогового кодекса об уведомительном порядке получения статуса самозанятых этой возможностью в РФ воспользовалось лишь 40 человек, пишет "Коммерсант". На учет в налоговых органах за первый квартал 2017 года было поставлено 27 граждан РФ и 13 иностранцев. Более всего обращений зафиксировано в Белгородской области (пять уведомлений на услуги по уборке, четыре — на репетиторство). В Москве с населением в 12 млн человек подано два уведомления на услуги уборки и по одному — на репетиторство и услуги няни.

С 2017 года в России введены двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. С подачи Минфина эта норма была распространена лишь на три категории — сиделок и нянь, репетиторов, домработниц. Власти обещали, что это станет лишь первым шагом на пути легализации сектора услуг физических лиц — по оценкам экспертов, в сером и черном секторе сейчас трудятся от 15 млн до 22 млн человек.

Институт самозанятых рассматривался как альтернатива более сложной патентной системе налогообложения, пользоваться которой можно, лишь зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. Однако, судя по данным, полученным газетой от департамента экономической политики Москвы, несмотря на общий рост числа патентов, прорыва в деле легализации нет и здесь. Стоимость патента для нянь, уборщиц и репетиров в столице составляет 19,8 тыс. руб. в год, кроме того, работающий должен оплачивать страховые взносы (минимум 27,99 тыс. руб. в 2017 году). В Москве в прошлом году было куплено лишь 1,3 тыс. патентов на услуги по репетиторству, 211 патентов на услуги нянь и сиделок, 79 патентов на услуги по уборке жилых помещений.

В ФНС не берутся оценивать эффективность нормы о самозанятых.

Борис Титов, продвигающий свой вариант легализации, заявил “Коммерсанту”, что "внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось". По его словам, закон в том виде, в котором он был принят, не решает главной задачи — не способствует массовому выходу миллионов самозанятых из тени: "Под его действие попадают всего три профессии — в нашем варианте их было 45". Б.Титов обещает настаивать на своих предложениях, суть которых — регистрация самозанятых в "одном окне" в качестве ИП без образования юрлица и с единым платежом от 10 тыс. до 20 тыс. руб. в год.

Статус самозанятых пока законодательно не определен. Минюст в докладе, подготовленном по поручению Владимира Путина, определил самозанятых как граждан, самостоятельно и систематически зарабатывающих на оказании услуг и выполнении работ для физических лиц. Такой гражданин не должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не может иметь наемных работников. Войдут ли эти формулировки в закон, пока неясно. Минфин же настаивает, что вопросы налогообложения самозанятых после 2018 года можно будет решать только после точного определения их статуса.