Почему растет задолженность по транспортному налогу

19 мая. FINMARKET.RU - По данным Счетной палаты РФ, на 1 января 2014 года задолженность по неуплате транспортного налога (ТН) составляла 57 млрд рублей, а на 1 января 2016-го — уже 99,7 млрд. При этом большинство российских дорог не соответствуют требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, а количество ДТП по причине сопутствующих дорожных условий не снижается. В связи с этим Федеральной налоговой службе и регионам было рекомендовано разработать дополнительные меры по взысканию долгов с автовладельцев.

Ряд экспертов объясняют рост задолженности по транспортному налогу снижением реальных доходов населения и предлагают включить ТН в стоимость топлива. Другие же полагают, что дело — в недисциплинированности автовладельцев, и нужно усилить администрирование транспортного налога по аналогии с НДФЛ.

Пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщила "Известиям" , что сейчас должникам рассылают уведомления о необходимости погашения долга, взыскивают задолженность через суд и сообщают о ней работодателям. Также неуплата ТН грозит арестом имущества и ограничением выезда за границу. Проводятся и «иные альтернативные» мероприятия: например, должников вызывают на комиссии по урегулированию задолженности с участием правоохранительных органов.

Аудиторы Счетной палаты отметили, что 91% российских дорог — регионального и муниципального значения. По состоянию на 1 января 2016 года 61,9% региональной дорожной сети не соответствовало требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (пропускной способности, уровню загрузки). Худшие показатели отмечены в Северо-Западном и Крымском федеральных округах (71,9% и 77,2%). А в пяти субъектах (Республика Калмыкия, Саратовская и Волгоградская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа) нормативным требованиям не соответствовало 90% дорожной сети.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин отметил, что транспортный— это одна из основных составляющих региональных дорожных фондов, за счет которых ремонтируются дороги, его неоплата напрямую сказывается на техническом состоянии дорожной региональной сети. По мнению эксперта, плохая собираемость ТН обусловлена недостаточным администрированием: если, например, НДФЛ проходит через бухгалтерию работодателя, то транспортный налог люди платят сами.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков уверен, что задолженность по транспортному налогу растет, потому что у людей просто нет денег. По его мнению, обеспечить собираемость ТН можно, включив его в стоимость топлива. Такой шаг позволил бы еще и сэкономить средства, которые тратятся сейчас на содержание фискального аппарата, рассылку уведомлений и сопровождение судебных взысканий.

Он отметил, что ТН включен в стоимость топлива в 100 странах мира. Чтобы компенсировать выпадающую часть бюджета в случае его отмены, достаточно будет поднять цену на бензин на один рубль.

Вице-президент Российского автотранспортного союза (РАС) Валерий Алексеев также считает, что транспортный налог не собирается из-за финансовых затруднений, с которыми в последние несколько лет столкнулись как граждане, так и компании, занимающиеся перевозками грузов. Как и В.Лысаков, он полагает, что транспортный налог нужно включить в стоимость бензина.