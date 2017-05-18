"Опора": от применения онлайн-кассы нужно освободить больше предпринимателей

18 мая. FINMARKET.RU - В России за полтора месяца до вступления в силу обязательства по использованию онлайн-касс к ним успело подключиться лишь около 30% предпринимателей. К сроку пройти все необходимые процедуры успеет примерно половина, прогнозируют в "Опоре России".

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на новый механизм сейчас переведена треть всех кассовых аппаратов, пишет "Коммерсант" . Всего к июлю пройти перерегистрацию в новой системе должны 1,2 млн касс старого образца, подсчитали в "Опоре России". А к 1 июля следующего года нужно подключить к новым кассам в 2 раза больше кассовой техники - более 2,5 млн, напоминают в "Опоре".

Между тем предприниматели повсеместно сталкиваются с дефицитом касс, фискальных накопителей и специалистов по техобслуживанию, подчеркивается в материалах организации. Как отметил президент "Опоры" Александр Калинин, регулятор уже сообщил о готовности пойти навстречу бизнесу и не штрафовать тех, у кого есть договор поставки нужной техники.

Однако подключение к новым кассам означает существенные затраты для бизнесменов. Как подсчитала Торгово-промышленная палата, установка одной кассы нового образца колеблется от 56 тыс. руб. в Санкт-Петербурге до 117,5 тыс. руб. в Кемеровской области. В Москве стоимость обновленияможет достигать 60 тыс. руб.

В "Опоре России" настаивают, что по итогам анализа реализации первого этапа реформы необходимо сузить круг хозяйствующих субъектов, обязанных применять онлайн-кассы. Сегодня от применения таких касс освобождены только индивидуальные предприниматели, работающие по патенту и занимающиеся, например, торговлей в развал, продажей газет, напитков из цистерн и т. д.- всего 20 видов деятельности. "Логично расширить этот перечень хотя бы до 60 видов патентной деятельности, которые предусмотрены в Налоговом кодексе, так как все равно внедрение новой ККТ не повлияет на собираемость налогов с таких предпринимателей",- говорит А.Калинин. Кроме этого, подчеркивает он, исключения из обязательной работы через онлайн-кассы требуют вендинговые аппараты, для которых даже не разработано необходимое ПО.

Ранее за освобождение малого бизнеса от работы через онлайн-кассы выступили депутаты заксобрания Челябинской области. В начале апреля они внесли в Госдуму законопроект, позволяющий предпринимателям, работающим по патенту или единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), не использовать кассы нового образца, так как выручка, которая является предметом налогового контроля, не учитывается при исчислении налога для таких бизнесменов.