В России хотят ввести сбор за использование иностранных названий

18 мая. FINMARKET.RU - В России хотят ввестиза использование наименований и товарных знаков на иностранном языке или с латинским шрифтом. Такой законопроект сегодня рассмотрит Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству пишет "Российская газета".

Необходимость введения сборов авторы законопроекта - группа депутатов Госдумы - аргументируют тем, что на российском рынке присутствует заметно количество товарных брендов, наименований компаний и рекламы продукции, где используются иностранные слова или буквы латинского шрифта.

При этом сами компании - производители товаров и услуг имеют российское происхождение, а их продукция предназначена для распространения на территории России, то есть для отечественного потребителя. Подобная практика, по мнению разработчиков законопроекта, формирует ложные предпосылки для восприятия такого товара или самих компаний как иностранных. Более того, создается впечатление, что подобные производители проявляют неуважение к русскому языку, отмечают депутаты.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, с помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований. Размеры платежа они предлагают определять, исходя из величины выручки, полученной от продажи товаров и услуг, в названии которых есть латиница или иностранные слова.

Традиция давать локальным компаниям названия, отсылающие к Франции, Италии, Англии, существует во всех странах мира: такие названия как бы добавляют авторитет бренду, говорит Ануш Гаспарян, коммерческий директор Fashion Consulting Group. Кроме того, раньше среди российских потребителей существовали негативные стереотипы по отношению к логотипу "Сделано в России". Однако в последнее время на фоне курса на импортозамещение и подъема патриотизма ситуация стала меняться. Как-то дополнительно стимулировать эти перемены нет никакой необходимости, полагает А.Гаспарян.

"За последние несколько десятков лет, особенно в послеперестроечную эпоху, русский язык пополнился множеством заимствований. Они пронизывают самые разные слои лексики, и если их в русском языке вдруг не станет, он сильно обеднеет", - уверен ученый-лингвист, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии НИУ ВШЭ Максим Кронгауз. Что же касается сугубо иностранных слов, то их проникновение в русский язык не имеет таких масштабов, чтобы это стало для него угрозой или требовало законодательной регуляции, добавляет собеседник "РГ".