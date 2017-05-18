На поверку приборов учета предлагают установить минимальную цену

18 мая. FINMARKET.RU - Экспертами Росстандарта обсуждается идея установить минимальную цену на поверку водо- и электросчетчиков.

Жителей многоквартирных домов атакуют со всех сторон предложениями услуг по поверке.

В последнее время происходит скачкообразный рост числа микроорганизаций, которые демпингуют на этом рынке, не проводя при этом самих поверок, объяснил "Российской газете" директор Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы Александр Кузин. "К примеру, в Москве несколько лет назад поверка водосчетчика стоила 1000 рублей, и это можно назвать обоснованной ценой, с учетом стоимости самих работ и оформления свидетельства, - рассказал Кузин. - Сейчас стоимость фиксируется в диапазоне 300-400 рублей, что может говорить о том, что сама услуга не оказывается, а просто выписывается свидетельство и ведется массовый сбор денег за фикцию".

Добросовестные организации тонут на этом рынке, в результате нет никакой гарантии точности тех приборов, что стоят у нас в квартирах. А значит, и нет никакой уверенности в том, что мы платим за воду ровно столько, сколько ее потребляем.

"Поэтому мы и предлагаем установить честную цену, ниже которой услуги по поверке оказывать невозможно, - объясняет Кузин. - Это потребует большой подготовительной работы - нужно будет обосновать трудоемкость по видам работ, нормы прибыли, региональные коэффициенты".

В первую очередь минимальнаядолжна быть введена на поверки массовых, бытовых приборов, потом этот подход следует распространить на поверку весов, других социально значимых приборов, полагает А.Кузин. Возможно, говорит он, стоит ввести минимальные расценки на все услуги по поверке, потому что от демпинга страдает и серьезный бизнес - мошенники легко выигрывают все тендеры, выставляя на них низкие цены.

Специалисты отмечают, что аккредитацию на поверку средств измерений получить легко, а проконтролировать огромное количества участников этого рынка невозможно. С введением минимальных цен у порядочных компаний появится хотя бы возможность конкурировать с мошенниками.