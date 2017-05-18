Сокращены субсидии на производство карт с российскими чипами

18 мая. FINMARKET.RU - Правительство сократилона 2017 г., предназначенные российским производителям чипов для платежных карт, в три раза - с 750 млн до 250 млн руб., следует из пояснительной записки к проекту поправок в бюджет на 2017-2019 гг. В пояснительной записке говорится, что это связано с сокращением закупок "с 15-24 млн до 5 млн единиц микроэлектронных изделий по проекту Банка России", пишут "Ведомости". Правительство обещало компенсировать до 50 руб. за один чип.

Сейчас российские чипы для платежных карт используются при производстве карт "Мир". Национальная система платежных карт (НСПК; оператор "Мира") рекомендует банкам в приоритетном порядке сотрудничать с российскими производителями, но окончательный выбор остается за банками, которые осуществляют закупку, сообщил ее представитель. С декабря 2015 г. выпущено 5,7 млн карт "Мир", говорится на ее сайте, хотя ранее планировалось, что только в 2016 г. банки выпустят 16 млн национальных карт.

В России производством чипов для платежных карт занимаются две компании - "Микрон" и "Ангстрем-Т".

Представитель "Ангстрем-Т" сказал, что у компании есть собственный чип, который может быть использован в картах "Мир", однако есть ли выпущенныес чипом компании, он не говорит. На успехи влияет не сокращение субсидий, а международные санкции, введенные против компании, считает он.

"Исходя из переговоров с производителями банковских карт, которые мы сейчас ведем, 5 млн чипов мы реализуем на рынке достаточно быстро", - заверяет представитель "Микрона" Алексей Дианов. Он заявил, что компания планирует обратиться в Минпромторг с просьбой увеличить размер субсидии.

По словам А.Дианова, его компания поставила производителям банковских карт уже более 600 000 чип-модулей, все они уже использованы в картах "Мир" и выданы гражданам. Карты с российским чипом выпускает в том числе "МТС банк", входящий в одну группу с "Микроном".

Банки напрямую взаимодействуют с производителями карт и то, какой чип те им предложат, зависит в том числе от взаимоотношений, которые сложились между производителем карт и производителем чипов, рассказывает вице-президент банка ТКБ Игорь Антонов. Другие важные факторы, влияющие на выбор чипов, - это требования заказчика и возможности самого карточного завода - например, наличие необходимого оборудования, перечисляет он. При выборе чипов исходят из их характеристик и стоимости и отечественные чипы проигрывают западным по этим параметрам, признает И.Антонов.

Стоимость чипа всегда была конкурентной, говорит представитель "Ангстрем-Т", субсидии, конечно, делают его более привлекательным, чем зарубежные аналоги.