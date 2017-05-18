Трейдеры и ФНС начинают борьбу с незаконным оборотом продукции

18 мая. FINMARKET.RU - Крупнейшие экспортеры зерна в пятницу подпишут хартию, обязывающую их избегать посредников при закупках продукции, которые зачастую уходят от уплаты, рассказали "Коммерсанту" собеседники в отрасли. Информацию подтвердили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Подписавшиеся под хартией обязуются приобретать продукцию только у производителей, переработчиков либо комиссионеров, а при выборе контрагента "проявлять должную осмотрительность и добросовестность". На первом этапе участвовать в хартии планируют ТД "Риф", Cargill, Международная зерновая компания (МКЗ, российская структура Glencore), холдинг "Астон", всего около 10-15 компаний. Хартия носит бессрочный характер, подписать ее в любой момент может каждый участник рынка.

Подавляющая часть сельхозпроизводителей, особенно на юге России, сегодня платят единый сельхозналог (ЕСХН, ставка 6%), но некоторые платят НДС по ставке 10%, рассказывает источник издания в отрасли.

Плательщики ЕСХН не хотят продавать продукцию на 10% дешевле и пользуются услугами посредников, объясняет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. "Роль таких посредников заключается лишь в формировании пакета документов, являющегося основанием для возмещения экспортером НДС",- добавил представитель ФНС.

В итоге экспортеры и другие конечные покупатели испытывают трудности при попытках возместить НДС, так как ФНС требует данные по всем компаниям в цепочке, что сделать зачастую невозможно, продолжает Д.Рылько. Как показывает опыт, в ряде случаев в криминальных схемах замешаны все участники поставок, отмечают в ФНС. Ежегодные потери бюджета от незаконного возмещения НДС на этом рынке превышают 65 млрд руб., говорит источник, знакомый с ситуацией.

Перестройка схемы работы рынка в соответствии с принципами хартии займет 1,5-2 месяца, и этот процесс неизбежно отрицательно скажется на темпах экспорта до конца сезона, полагает бенефициар "Рифа" Петр Ходыкин. Другие собеседники "Коммерсанта" говорят о риске, что работающие по ЕСХН производители не захотят продавать продукцию экспортерам на 10% дешевле и предпочтут накапливать запасы. Минсельхоз США (USDA) в майском отчете оценил запасы пшеницы в России на конец текущего сезона в рекордные 10,6 млн тонн.

Если все участники рынка будут придерживаться хартии, то это может заставить производителей, работающих по ЕСХН, снизить отпускные цены на 5-8%, надеется один из крупных экспортеров. Если же кто-то из экспортеров продолжит использовать серые схемы, это поставит в неконкурентные условия добросовестные компании, считает один из участников рынка. В ФНС надеются, что хартия очистит рынок от недобросовестных игроков, повысит доходность и увеличит налогооблагаемую базу.