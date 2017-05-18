В России появится единый портал персональных данных

18 мая. FINMARKET.RU - Уже в 2019 году россияне смогут на специальном портале проверить, кому они давали свои паспортные данные, и одним кликом запретить их дальнейшее использование. В России появится сайт по контролю за распространением персональных данных. Об этом говорится в проекте программы "Цифровая экономика", направленном Минкомсвязью в начале мая в правительство.

Появление ресурса должно решить проблему неконтролируемого сбора персональных данных, пишут "Известия". Например, при входе в бизнес-центр или больницу у гражданина могут потребовать предъявить паспорт. Вахтер или охранник перепишет данные документа в тетрадку. Что с ними происходит дальше — неизвестно.

Предполагается разработать требования к сбору персональных данных, рассказал изданию президент Фонда информационной демократии Илья Массух. В частности, использование паспортных данных надо будет фиксировать на специальном портале. За его ведение будет отвечать Роскомнадзор.

"Отвечать забудет Роскомнадзор. С ними этот вопрос согласован, — сообщил Илья Массух. — Источники финансирования для создания сайта еще предстоит определить".

Пользователь сможет, авторизовавшись на сайте, увидеть, кто использует его персональные данные‚ и при желании запретить организации работать с ними.

Подобный механизм сегодня реализован в AppStore и Google Play. При установке приложений пользователь видит, разрешение на использование каких данных они запрашивают. Правда, отозвать разрешение здесь не получится, можно либо согласиться, либо удалить приложение.

По мнению Ильи Массуха, для создания нового портала нужно выработать ряд законодательных актов. В частности, об ответственности компаний, которые забудут внести на него необходимую информацию.

Тем временем, как считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, нынешнее законодательство РФ позволяет осуществить запуск такого сервиса. Однако он опасается, чтотакого портала ухудшит защиту от утечек паспортных данных россиян.

"В европейских странах подобная форма взаимодействия предусмотрена. В Европе этим занимаются независимые организации. У Роскомнадзора очень много обязанностей, у его представителей не всегда есть время заниматься персональными данными. Создание такого портала может ухудшить защиту персональных данных пользователей от утечек", - сказал он.