Вывод самозанятых из тени - головная боль российских чиновников

17 мая. FINMARKET.RU - Российские министерства никак не могут определиться с правовым статусом самозанятых граждан, которых в России от 15 до 22 млн. Минфин предложил такую формулировку: самозанятый гражданин - это физическое лицо, самостоятельно оказывающее на свой страх и риск услуги физическим лицам с целью получения дохода. Кроме того, он не должен быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и иметь наемных работников.

Государство, пишут "Ведомости" , твердо намерено найти действенный рецепт для легализации самозанятых. Между тем, как считает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, суммы налогов, собранных с самозанятых, будут слишком малы по сравнению с усилиями, которые будут затрачены на их легализацию.

В России уже действуют законы, устанавливающие порядок налогообложения физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Это репетиторы, няни, сиделки и уборщицы. Все они до 2018 г. освобождены от налогов, но потом их все равно обяжут платить. Однако чиновники пока не могут решить, сколько налогов собирать с самозанятых. Бизнес-омбудсмен Борис Титов недавно предложил дать самозанятым гражданам статус "предпринимателя-самозанятого", который будет платить государству фиксированную сумму в 10 тыс. руб. в год страховых взносов. В законопроекте, предложенном Советом Федерации, есть поправки в Налоговый кодекс, позволяющие самозанятым покупать патенты, в стоимость которых будут заложены взносы по льготным ставкам. По данным пресс-службы Совета Федерации, страховые взносы для самозанятых планируется установить в пониженном размере. Скорее всего, это будет 5% от минимального размера оплаты труда в месяц единым платежом (3% из них - в Пенсионный фонд и 2% - на ОМС).

По словам В.Гимпельсона, в среднем доходы в неофициальном секторе на 25-30% ниже, чем в официальном. И в любом случае от уплаты налогов и без того немного зарабатывающиеобеднеют.

Юристы отмечают, что многие самозанятые боятся декларировать доходы, потому что не знают, как им это аукнется. А законодательных механизмов, которые побуждали бы самозанятых граждан покупать патенты или декларировать свои доходы, пока не создано, а поймать за руку человека, который берет частные заказы у физических лиц, почти невозможно.

Сооснователь Youdo.com Алексей Гидирим считает, что самозанятые с большей охотой согласились бы легализоваться, если бы государство, например, обязало платитьи взносы только тех, кто зарабатывает более 150 тыс. руб. в месяц, или разрешило бы самозанятым оказывать услуги не только розничным потребителям, но и юрлицам (это сейчас запрещено), что увеличит их доходы. На Youdo.com исполнитель в среднем набирает всего 5 заказов в день от частных лиц, а юрлица обеспечили бы по 100 заказов в день, говорит А.Гидирим.

Михаил Сорокин, гендиректор интернет-сервиса "Помогатель.ру", который сводит семьи с нянями, сиделками и уборщицами, считает лучшей мерой адаптацию европейского опыта, который предполагает, что семья, нанимающая няню, тоже платит налоги за использование наемного труда. По его оценкам, в российских домохозяйствах работает около 600 тыс. нянь и домработниц и бюджет получил бы весомую выгоду.

Если государство введет для самозанятых патенты или особый статус самозанятых-ИП, это не решит проблемы, уверен Андрей Попов, член общественного совета Минтранса России и зампред профсоюза "Таксист". Ведь работодатель будет по-прежнему пользоваться внештатным трудом и не нести ответственности за работников и их действия. Такие отношения допустимы, когда речь идет об услугах репетиторов, нянь или уборщиц, но совершенно неприемлемы на транспорте. По мнению А. Попова, в таких опасных сферах, как транспорт, самым правильным решением будет вернуть всех водителей в штат.