При введении нового требования к бизнесу отменят два старых

17 мая. FINMARKET.RU - Правительство включило в приоритетную программу контрольно-надзорной деятельности знаменитый принцип one in - two out, согласно которому при введении нового требования к предпринимателям нужно отменять два старых. Как сообщил "Известиям" министр РФ Михаил Абызов, это правило может быть принято уже осенью.

Бизнес-сообщества (Российский союз промышленников и предпринимателей, "Деловая Россия", "Опора России" и Торгово-промышленная палата) в феврале направили премьер-министру Дмитрию Медведеву перечень из 25 реформ, которые предприниматели считают необходимыми для развития экономики. Минэкономразвития тогда концептуально поддержало многие из высказанных бизнесом идей. В перечне значился также пункт о внедрении принципа one in - two out, который позволит снизить административную нагрузку на бизнес и упростить его работу с госслужбами.

Реформу контроля и надзора курирует Открытое правительство. В конце апреля возглавляющий его Михаил Абызов провел очередное совещание профильной подкомиссии при Правительственной комиссии по проведению административной реформы. М.Абызов верит, что это правило поможет бизнесу.

"Нормативно-правовые акты, вводящие механизм one in - two out, в высокой степени готовности и должны быть приняты осенью 2017 года. Новый подход будет способствовать решению проблемы избыточных и дублирующих требований, предъявляемых к бизнесу. В результате чего нагрузка на предпринимателей со стороны контролирующих органов заметно сократится, а эффективность государственного управления и контроля повысится в разы," - подчеркнул он.

По словам М.Абызова, сегодня существует "накопленный багаж устаревших требований". Вместе с тем, указал он, "никакой штурмовщины, которая могла бы привести к коллапсу государственного надзора, быть не должно".

В мировой практике уже существуют успешные примеры использования этого принципа, пояснила "Известиям" юрист коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Екатерина Баглаева. В частности, в той или иной мере его внедрили Великобритания, Канада и Австралия. Еще несколько стран его обсуждают. Лозунг one in - two out rule был включен в экономическую платформу президента США Дональда Трапа, который пообещал устранить 75% федерального регулирования для бизнеса. В своих заявлениях он неоднократно подчеркивал, что залог успеха бизнеса - это простота его ведения. В конце января Дональд Трамп подписал указ, который положил начало применению принципа one in - two out в США.

Положительный эффект принципа выражается в снижении административного бремени при введении нового регулирования. Впрочем, у этой идеи есть и негативные стороны, отметила юрист.

"Отрицательный эффект заключается в снижении скорости и эффективности нормотворческого процесса за счет необходимости поиска положений, отмена которых позволит покрыть вводимые в двойном размере, - отметила она. - Принцип может препятствовать потенциально выгодным правовым изменениям из-за сложностей в подборе для отмены регулирования, соответствующего величине издержек. Невозможность в короткие сроки решить эту проблему может привести к устареванию и снижению эффективности законодательства страны".