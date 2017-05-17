Кредитки становятся все популярнее в РФ

17 мая. FINMARKET.RU - Россияне начали активнее пользоваться кредитными картами. Так, в 1-м квартале задолженность россиян по кредитным картам увеличилась на 2,3% - до 1,02 трлн руб. Рынок вырос впервые c конца 2014 г., следует из обзора "Тинькофф банка". В конце 2016 г. кредитный карточный портфель находился на трехлетнем минимуме - 998,6 млрд руб., пишут "Ведомости"

Рост рынка кредитных карт отмечает и Frank Research Group, методика которой отличается от "Тинькофф банка" тем, что учитывает просроченную задолженность, говорит ее гендиректор Юрий Грибанов. По данным Frank RG, за январь-март т.г. портфель кредитных карт вырос на 2,4% - до 1,23 трлн руб.

Ю.Грибанов убежден, что все виды розничного кредитования растут и будут расти в ближайшее время. Портфель кредитных карт к концу 2017 г., по его прогнозам, вырастет еще на 5-10%, что станет вторым результатом после pos-кредитования (кредитование в торговых точках). Такую же оценку рынка кредитных карт дает и директор департамента кредитных продуктов банка "Восточный" Алексей Крейтор.

Большую часть роста рынка кредитных карт обеспечили его лидеры - Сбербанк и сам "Тинькофф банк", следует из его обзора. Они увеличили портфели на 17 млрд и 7,4 млрд руб.

Портфель Сбербанка к апрелю достиг 444,9 млрд руб., а доля на рынке кредитных карт увеличилась на 0,7 процентного пункта - до 43,6%. Исполнительный директор Сбербанка Игорь Ковалев объясняет это "более выгодными" условиями.

Как отмечается в исследовании "Тинькофф", с конца прошлого года в десятке лидеров произошли изменения: в нее вошел Райффайзенбанк (доля 1,5%). Выбыл из топ-10 "Хоум кредит". Нарастить портфели помимо Сбербанка и "Тинькофф банка" смогли ВТБ24, Альфа-банк, Восточный и Райффайзенбанк. Напротив, у "Русского стандарта", "Кредит Европа банка", "ОТП банка" и "Бинбанк кредитные карты" портфели за 1-й квартал сокращались.