Что ждет ипотечных заемщиков

17 мая. FINMARKET.RU - В ближайшие дни станет ясно, как государство намерено поступить с ипотечными заемщиками, попавшими в сложную финансовую ситуацию. До 22 мая Минстрой, Минфин, Минэкономразвития, Банк России и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) должны представить в правительство свои предложения по их спасению.

Для людей, которые рассчитывали на помощь государства, действовавшая в 2015-2016 годахзакончилась внезапно. Многие из нее фактически выпали как раз в тот момент, когда собрали дорогостоящие справки. И теперь люди требуют оказать им обещанную помощь или вернуть потраченные деньги, пишет "Российская газета"

Программу помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, правительство приняло в 2015 году, она была рассчитана до марта 2017 года. На эти цели АИЖК выделило 4,5 млрд рублей. Планировалось, что эти средства позволят оказать помощь более 20 тыс. заемщиков.

Программа позволяла людям, чей доход резко сократился, получить частичное прощение долга по ипотеке или снижение ставки. Претендовать на госфинансы могли семьи с несовершеннолетними детьми, доход которых снизился больше чем на 30%. Определенные требования прописывались для самих квартир, взятых в ипотеку.

Предельная сумма возмещения, на которую могли рассчитывать, составляла 20% остатка суммы кредита, но не более 600 тыс. рублей.

В декабре 2016 года заявки поступили от 14 тысяч нуждающихся, одобрение на реструктуризацию ипотеки получили около половины.

Однако к тому времени, когда люди собрали все необходимые документы, действие программы завершилось. Заемщики рассчитывали, что помощь будет оказываться до конца мая, но по факту уже в первой декаде марта банки начали отказывать, объясняя это тем, что финансирование по программе закончилось.

Региональные законодатели попросили продлить программу и выделить на нее дополнительное финансирование, а также продлить срок действия ранее выданных выписок из ЕГРН или освободить граждан от уплаты госпошлины за повторное получение документов. Это позволит людям, которые и так столкнулись с финансовыми сложностями, хотя бы не потерять деньги и не платить их дважды при обращении за помощью. Но это все пригодится заемщикам только в случае, если программа будет продлена.

Минстрой сейчас анализирует предложения, полученные от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, сообщили РГ в министерстве. По итогам будут представлены предложения о возможной реализации программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации, в том числе без прямой финансовой помощи государства