Бизнес просит снизить штрафы за несдачу статданных

17 мая. FINMARKET.RU - "Опора России" в своем письме в Минэкономразвития, в апреле добившееся перевода Росстата в свое подчинение, просит отменить обязанность предпринимателей предоставлять статотчетность, которая по содержанию совпадает с отчетностью, уже ранее предоставленной в госорганы, пишет "Коммерсант"

По закону о бухучете коммерческие предприятия предоставляют в органы госстатистики годовую бухотчетность - бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. По сути, та же бухотчетность предоставляется и в налоговую инспекцию (ФНС), Пенсионный фонд и Фонд социального страхования - и, по мнению предпринимателей, требования Росстата "являются излишней и не оправдывающей себя мерой".

Еще одной проблемой, по мнению "Опоры России", являются высокие штрафы за несдачу статданных. "Опора" просит их снизить, отмечая, что при непредставлении предпринимателями статданных, несвоевременной их подаче или недостоверности первичных сведений штраф для должностных лиц составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для организаций - от 20 тыс. до 70 тыс. руб. При повторном нарушении санкции усиливаются: для должностных лиц они составляют уже от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц - от 100 тыс. до 150 тыс. руб. При этом "Опора" обращает внимание на то, что штрафом наказывается каждый неправильно или несвоевременно поданный отчет, называя это "двойной ответственностью за каждую отдельную форму неправильно предоставленной отчетности".

Получение Росстатом отчетности в рамках межведомственного взаимодействия может снизить нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства, соглашаются в Росстате,- но это "допустимо лишь при условии, что будет сохранена достоверность, полнота и своевременность полученной Росстатом информации", сообщили "Ъ" в ведомстве. Снижать штрафысчитает "нецелесообразным", отмечая их "профилактическую роль". Штрафы были низкими "до 2016 года, и это не позволяло эффективно бороться с правонарушениями в сфере официального статистического учета", объясняют в службе, добавляя, что ужесточение санкций повысило число добросовестно отчитывающихся предпринимателей.

Пока же предприниматели "сами несут бумажки", ни о каком межведомственном взаимодействии речи не идет, говорят они. Как подсчитала Торгово-промышленная палата, объем отчетности с марта по декабрь 2016 года увеличился в 1,5-3 раза.