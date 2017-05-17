К 2030 году пенсии в РФ составят примерно четверть зарплаты

17 мая. FINMARKET.RU - В России к 2030 году отношение среднейк зарплате может сократиться с нынешних 33,7% до 23%, если не предпринимать никаких мер по улучшению пенсионной системы. Такие расчеты привел Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) при Минфине. Как рассказал "Известиям" его директор Владимир Назаров, чтобы этого не допустить, необходимо осуществить ряд структурных реформ.

Согласно расчетам В.Назарова, чтобы удержать коэффициент на нынешнем уровне в 33,7% (средняя зарплата в России в 2016 году, по данным Росстата, - 36746 рублей и средняя пенсия - 12391 рубль), необходимо предпринять ряд мер. Например, начать популяризировать среди населения возможность более позднего выхода на пенсию. По его словам, если отложить выход на пенсию на 5 лет, товыплат увеличится в полтора раза.

"Надо активно доносить до граждан особенность нынешней пенсионной формулы. В ней добровольное откладывание выхода на пенсию приводит к существенному ее увеличению. В условиях низкой инфляции это самое выгодное из доступного большинству пожилых людей инвестирование средств. Это гораздо выгоднее, чем банковский вклад", - уверен В.Назаров.

По его словам, особенно выгодно откладывать получение пенсии женщинам, так как они живут гораздо дольше мужчин и, следовательно, дольше будут получать повышенную пенсию.

Еще одна мера, которая не даст сократиться коэффициенту замещения, - повышение пенсионного возраста. Более того, повышение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин по полгода в год позволит увеличить страховые пенсии на 30%. В реальном выражении с учетом инфляции увеличение составит 4 тыс. рублей. При этом необходимо будет законодательно установить, что сэкономленные средства пойдут именно на повышение пенсий, а не на текущие нужды государства, подчеркнул В.Назаров.

Как отметил член совета директоров НПФ "Согласие" Андрей Неверов, в европейских странах коэффициент замещения достигает 60%. "Одной лишь реформы в пенсионной сфере, а именно в пенсионном законодательстве, для увеличения значения этого показателя будет недостаточно. Работа по увеличению данного показателя, поскольку формируется он из двух составляющих - средней пенсии и средней заработной платы, - должна вестись планомерно с обеих сторон. То есть изменения должны коснуться и рынка труда", - сказал А.Неверов.

Он добавил, что как минимум необходимо провести работу в части ужесточения мер борьбы с "серыми" зарплатами.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пенухина считает очевидным то, что коэффициент замещения пенсии будет сокращаться. По ее мнению, предотвратить это поможет повышение пенсионного возраста, "но проводить реформу нужно плавно". Как считает Е.Пенухина, нельзя повышать пенсионный возраст для людей, которым до выхода на пенсию остался год-два.