России грозит дефицит импортных медикаментов

16 мая. FINMARKET.RU - В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) считают, что форсированный переход вна новую систему маркировки препаратов приведет к перебою с импортными медикаментами.

С 2019 года все субъекты рынка должна будут подключиться к информационной системе, оператором которой является Федеральная налоговая служба (ФНС). При этом на каждом этапе перехода медикаментов, начиная с момента отгрузки лекарств с завода к дистрибутору и далее по цепочке, в системе должна фиксироваться информация о цене. Весь свод данных будет закреплен за идентификационным номером, который появится на каждой упаковке лекарств в стране.

По идее, пишут "Известия" , рынок должен стать прозрачным, ведь сейчас компании на фармрынке предоставляют бухгалтерскую отчетность, которая фиксирует выручку, прибыль и другие показатели, но не себестоимость препаратов и наценки на них.

Как рассказал газете представитель АЕБ Иван Глушков, информационная система ФНС требует изменения учетных систем всех субъектов рынка. "И если для российских компаний это безвыходная ситуация, то у иностранных компаний выход есть, и он не в пользу пациентов", - отметил он.

По словам И.Глушкова, препарат, по которому не будет передана информация об отгрузочной цене в систему ФНС, не сможет продаваться в России. Он также отметил, что производителям придется изменить свою внутреннюю систему управления для соответствия новым российским стандартам, на что одному заводу потребуется несколько миллионов долларов. Зарубежные производители, которые занимаются небольшими поставками в Россию, не смогут себе этого позволить. Инвестиции на обновление системы не окупятся никогда, тем более если страна делает маленькие объемы закупок у производителей, уверен представитель АЕБ.

АЕБ готовит письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой отодвинуть сроки введения обязательной маркировки лекарственных средств.