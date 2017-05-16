Регионы оштрафуют за отсутствие программ благоустройства

16 мая. FINMARKET.RU - Минстрой пригрозил лишить субсидий и оштрафовать, которые не разработали планы благоустройства, пишет "Российская газета"

Финансирование уже получили более 70 регионов. Всего между субъектами в этом году будет распределено более 25 млрд рублей. Надворовых территорий пойдет 70% этих средств, оставшиеся 30% регионы смогут потратить на благоустройство одного знакового объекта в конкретном муниципалитете. Дополнительно на восстановление парков и скверов в российских дотационных регионах выделено полтриллиона рублей, около 5 млрд рублей - на работы по благоустройству в регионах-донорах.

Одно из условий получения- утверждение пятилетних региональных программ благоустройства. Минстрой пригрозил лишить уже выделенного финансирования и оштрафовать регионы, которые не успеют создать их до конца 2017 года. "Регионы, которые с этой задачей не справятся, у которых программы окажутся чисто бумажным творчеством без активного вовлечения горожан, мы заберем у этих регионов деньги, которые они уже получили, и оштрафуем", - сообщил замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Для создания программ муниципалитеты должны в обязательном порядке провести общественные обсуждения проектов и собрать предложения от граждан. А также заглянуть во дворы и провести инвентаризацию территорий, которые в первую очередь нуждаются в благоустройстве.

Многие регионы активно включились в работу. Причем в стране есть регионы-пионеры, которые еще до запуска федеральной программы активно благоустраивали свои территории.