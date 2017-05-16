Сбором пользовательских данных с операторов займется спецорган

16 мая. FINMARKET.RU - В России для регулирования больших пользовательских данных (БПД) может появиться специальная структура, следует из проекта поправок в закон "Об информации". Она будет собирать их со всех операторов таких данных, ими могут быть как госорганы, так и юридические или физические лица. Для финансирования работы госоператора может быть создан специальный фонд, пополнять который будут ежеквартальные отчисления операторов БПД с доходов от обработки данных для рекламной деятельности, пишут "Ведомости" . Ставка может составить 2%.

Об идее такого регулирования знают сотрудник профильного ведомства и сотрудник крупного интернет-холдинга. С версией законопроекта недавно ознакомилась и президент холдинга Infowatch, глава рабочей подгруппы "Интернет + общество" при администрации президента Наталья Касперская. Рабочая группа, которую возглавляет помощник президента Игорь Щеголев, создана для исполнения поручений Владимира Путина по итогам форума "Интернет-экономика" в декабре 2015 г.

Госоператором БПД может быть радиочастотная служба при Роскомнадзоре (в ее состав входит ФГУП "Главный радиочастотный центр"), а реестр операторов БПД может вести сам Роскомнадзор, следует из текста документа. Контроль за обработкой БПД документ также предлагает отдать Роскомнадзору.

Чиновники давно говорят о необходимости регулирования БПД, но кто автор законопроекта, выяснить не удалось. И в комитет Госдумы по информационным технологиям такой законопроект не поступал, сообщил его председатель Леонид Левин.

Сначала чиновники говорили в целом о регулировании больших данных (big data), но термин "большие данные" распространяется на любые, а не только на информацию о пользователях, поэтому позже чиновники уточнили терминологию. К концу прошлого года получил распространение термин БПД - он фигурировал прежде всего в выступлениях участников подгруппы "Интернет + общество". В отличие от персональных данных, которые идентифицируют человека, БПД - это массивы обезличенных пользовательских данных. БПД после обработки из-за своего объема позволяют идентифицировать их владельца: это предпочтения пользователя в интернете, социальные связи и круг общения. Такие данные собирают поисковые системы, социальные сети исвязи, чтобы лучше таргетировать рекламу и предоставлять подходящие тарифы.