Минпромторг поддержит косметическую промышленность

16 мая. FINMARKET.RU -принял решение о создании стратегии развития отечественной парфюмерно-косметической промышленности. Для этого, сообщили в министерстве, будет создана межведомственная рабочая группа, в состав которой войдут как чиновники, так и представители отрасли и члены общественных объединений.

Предправления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова считает, что необходимость в документе назрела давно, пишет "Российская газета"

По словам Т.Пучкокой, парфюмерно-косметическая отрасль существует и развивается, причем достаточно неплохими темпами. "Оборот парфюмерии и косметики в России в прошлом году составил около 700 млрд руб.; 35% косметики, продаваемой внутри страны, отечественного производства", - отметила эксперт.

По данным ACNielsen, около 97% россиянок от 16 до 55 лет регулярно пользуются косметикой, причем 76% делают это ежедневно. На это каждая россиянка ежемесячно тратит примерно 12-15% своих доходов, но не менее 1,5-2 тыс. рублей. После кризиса 2014 года многие россияне, которые раньше пользовались импортной косметикой, переориентировались на более экономичные отечественные марки, что, в частности, стало стимулом для развития российской косметической промышленности. В 2016 году Росстат зафиксировал рост производства духов в России. Импорт духов, по данным Федеральной таможенной службы, за 2014-2016 годы духов упал в 3 раза.

Самой большой проблемой отрасли Т.Пучкова считает зависимость от импортного сырья (95% ингредиентов). "Нам необходимо развивать собственную сырьевую базу, - уверена эксперт. - На это может уйти не один год, но у нас в стране масса интересных разработок, которые пока лежат не востребованными".