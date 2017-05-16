Забрать средства из НПФ оказалось проблемой

16 мая. FINMARKET.RU - В России рост конкуренции между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и попытка ряда игроков защитить клиентскую базу вызвали всплеск жалоб граждан, считающих неправомерными отказы в переводе пенсионных накоплений.

клиентов, которые хотели перевести накопления в, но не смогли, фонды активно аккумулируют с конца марта, пишет "Коммерсант" . Еще до подведения итогов переходной кампании 2016 года ряд крупных игроков открыл соответствующие разделы на сайтах.

Как поясняют в самих фондах, такая работа ведется в связи с резким ростом подобных обращений. "На текущий момент зарегистрировано более 40 тыс. жалоб граждан, которые по переходной кампании 2016 года получили отказ в переводе накоплений в НПФ Сбербанка, и они продолжают поступать", - сообщил коммерческий директор НПФ Сбербанка Олег Мошляк. Активно консультирует клиентов, которым отказали в переводе накоплений, и "ВТБ Пенсионный фонд" - к настоящему времени он получил 2,3 тыс. подобных обращений.

По итогам кампании 2016 года граждане подали 12 млн заявлений о смене пенсионного фонда или управляющей компании. При этом положительное решение было принято лишь по 6,5 млн заявлений, т. е. 54,2% от общего числа. Самой распространенной причиной брака стали дублирующиеся заявления граждан и заявления без договоров с НПФ. Однако в ряде случаев, как указывают несостоявшиеся клиенты НПФ, второго заявления они не писали и не подавали.

Рост жалоб граждан фиксируют и в фондах других крупных пенсионных групп - "Сафмар" и "Будущее". При этом корень всех бед там видят в порядке перехода граждан из НПФ в НПФ - при подаче заявления новому страховщику он не всегда должным образом информирует граждан о потере инвестдохода при досрочном (чаще одного раза в пять лет) переходе.

Данные Банка России также свидетельствуют о росте жалоб на невозможность перевода накоплений в НПФ - по состоянию на середину мая 2017 года количество обращений в десятки раз превысило общее количество обращений по таким вопросам за весь 2016 год.

Глава Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов считает, что на фоне беспрецедентного роста количества жалоб единственная для граждан возможность отстоять свои права и выбор НПФ - обращение в суд и правоохранительные органы.

Как считают эксперты, ситуация, в которой граждане неосознанно принимают решения о судьбе своих накоплений, должна быть исправлена как можно скорее. Между тем законопроект об изменении порядка переходов клиентов НПФ обсуждается отраслью около полутора лет, но до чтений в Госдуме дело пока не дошло.