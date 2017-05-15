Как выбрать безопасную страну для путешествия

15 мая. FINMARKET.RU - Министерство иностранных дел Великобритании обновило список стран, где, по мнению дипломатов, туристам не угрожают террористы. В первую десятку вошли Ирландия, Венгрия, Мальта, Исландия, Новая Зеландия, Фиджи, Тувалу, Бутан, Швейцария и Чили.

К самым опасным странам отнесены Франция, Испания, Бельгия, Тунис и Турция.

Подобные рейтинги опасных мест для своих граждан сегодня составляют многие страны, пишет "Российская газета" . Из-за сложной политической обстановки повышенный риск для жизни существует в разных уголках мира. При этом подобные рейтинги могут сильно разниться. Все зависит от критериев оценки. За основу может быть взята не только степень активности террористов.

Учитывается уровень медицинской помощи, аварийность местного транспорта, показатели уличной преступности. Для сравнения: рейтинг самых опасных для путешественников стран, по версии специалистов Всемирного экономического форума (ВЭФ), возглавляют Колумбия, Йемен и Сальвадор. Зато все спокойно по их мнению в Финляндии и Объединенных Арабских Эмиратах. Примечательно, что самой Великобритании эксперты ВЭФ отдали 63-е место в списке из 141 страны.

Согласно рейтингу, составленному экспертами медицинской сервисной компании International SOS, самыми "вредными" для здоровья названы Ливия, Мали, Южный Судан, Йемен, Сирия, Афганистан и Венесуэла. Странами, уровень рисков в которых минимален, считаются США, Канада, Аргентина, Австралия, Норвегия. Совпадения с предыдущими рейтингами есть, но они минимальны. Россию медики вместе с Бразилией, Китаем, Индией и Казахстаном отнесли к категории стран с "быстро развивающимися вариативными рисками".

"У многих людей создается иллюзия свободного выбора места для путешествий. На самом делеусложнился и пропорционально выросли риски", - говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Никто не станет отрицать, что та же Европа стала более опасной из-за угрозы терроризма. Именно этим можно объяснить, например, попадание в рейтинг Франции и Бельгии, где произошли массовые теракты. В Турцию, которую также не обошли террористические атаки, турпоток растет только из России, европейцы, напротив, сокращают свои поездки в этом направлении", - продолжает собеседник "Российской газеты". Следовательно, ориентироваться на подобные рейтинги можно и нужно. Но брать только их за основу при составлении маршрута своей поездки, конечно, не стоит, уверен эксперт. В частности, Ю.Барзыкин отмечает, что в рейтинг наиболее опасных стран очень часто попадают страны с массовым турпотоком. К примеру, Таиланд или Болгария. В этом случае срабатывает простая зависимость: чем больше людей отдыхает на том или ином курорте, тем выше процент различных ЧП.