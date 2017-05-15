Путин утвердил Стратегию экономбезопасности

15 мая. FINMARKET.RU - ПрезидентВладимирутвердил Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации в понедельник.

Согласно указу, правительству РФ поручено разработать в 3-месячный срок меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации Стратегии экономической безопасности РФ и обеспечить их выполнение.

Правительство также должно будет осуществлять контроль за реализацией Стратегии экономбезопасности, обеспечить мониторинг и оценку состояния экономической безопасности страны, ежегодно представлять президенту РФ доклад о ее состоянии и мерах по укреплению.

Власти РФ намерены отладить механизм принятия ответных мер на антироссийские санкции, а также поставить приток трудовых мигрантов в РФ в строгую зависимость от потребностей экономики.

Эти и другие направления госполитики названы в числе основных в Стратегии экономической безопасности на период до 2030 года.

Согласно документу, в РФ предполагается "совершенствование механизма принятия ответных мер в случае применения иностранными государствами и международными организациями санкций и других дискриминационных ограничений в отношении российских юридических и физических лиц и отраслей экономики РФ".

Наряду с этим планируется повысить эффективность государственного управления государственными корпорациями, государственными компаниями и акционерными обществами с государственным участием.

Одной из главных задач названа также "оптимизация потоков трудовой миграции исходя из потребностей национальной экономики".

Следующий приоритет - "юридическое закрепление границ исключительной экономической зоны РФ (включая арктический континентальный шельф и морские акватории), защита прав и интересов российских хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в этой зоне".

Государство намерено также продолжить борьбу с нецелевым использованием и хищением государственных средств, коррупцией, теневой и криминальной экономикой.

В Стратегии среди основных факторов риска названы, в частности, дискриминация в отношении ключевых секторов российской экономики, а также отсутствие среди мировых лидеров несырьевых компаний из РФ.

В числе главных угроз экономической безопасности в документе перечислены, в частности, "использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики РФ, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям".

Авторы документа признают, что финансовая система РФ подвержена глобальным рискам, а информационная инфраструктура финансово-банковской системы уязвима.

Еще один фактор риска - "исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное с научно-технологическими изменениями, отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров мировой экономики".

В документе говорится также, что российской экономике угрожает "повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов Российской Федерации, а также вблизи ее границ, высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере, сохранение значительной доли теневой экономики".

Не является благоприятным фактором и усиление дифференциации населения по уровню доходов.

Развитие экономического потенциала Дальнего Востока, Крыма и Северного Кавказа указаны в числе основных задач реализации развития национальной финансовой системы в Стратегии экономической безопасности РФ.

В числе основных задач в этом направлении указаны, в частности, "приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области".

Авторы документа также отмечают в числе задач "расширение и укрепление хозяйственных связей между субъектами Российской Федерации, создание межрегиональных производственных и инфраструктурных кластеров".

В том числе отмечается важность "развития Северного морского пути, модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей".

В Стратегии в числе основных задач также названа борьба с деятельностью иностранных спецслужб, угрожающей отраслям российской экономики.

В числе главных задач по обеспечению безопасности экономической деятельности перечислены, в частности, "противодействие деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, направленной на нанесение ущерба стратегически важным отраслям национальной экономики РФ".

В документе отмечается, что это относится, в первую очередь, к оборонно-промышленному, топливно-энергетическому и транспортному комплексам.

Авторы документа также отмечают необходимость повышения уровня безопасности и антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов.

В числе задач отмечается необходимость предотвращения рейдерских захватов в хозяйственно-финансовой сфере, "осуществляемых, в том числе, с вовлечением представителей правоохранительных, регулирующих и контрольно-надзорных органов, государственных корпораций и компаний с преобладающим участием РФ".