Расходы на лекарства будут компенсировать

15 мая. FINMARKET.RU - Людям, которые тратят на жизненно важныеболее 10% своего дохода, могут начать компенсировать часть этих расходов. Об этом говорится в законопроекте, который внесен в Госдуму, пишет "Российская газета"

Внесенный законопроект определяет: если доход человека выше прожиточного минимума, то на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) он должен тратить не более 10% в своих средств, все остальное должно компенсировать государство. Если его доход ниже прожиточного минимума, то и допустимый расход на препараты должен быть определен меньше 10%, а соответственно, сумма компенсации должна быть больше.

"Ситуация с обеспечением граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами ввиду тяжелейшего материального положения подавляющего большинства населения нашей страны, когда, согласно официальным данным, за чертой бедности находится более 23 миллионов человек, является критической и требует немедленного вмешательства государства в части софинансирования покупки самых необходимых для населения лекарственных средств", - говорится в пояснительной записке к документу.

Цены на лекарства, изготовление которых в подавляющем большинстве случаев зависит от импортных компонентов, за последние годы выросли на 50-150%. И законопроект призван помочь людям, оказавшимся в критической ситуации из-за того, что они вынуждены тратить колоссальные деньги на лекарства из списка ЖНВЛП, несмотря на то, что государство регулирует цены на них, также говорится в пояснительной записке.

Тем временем, по словам президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, действующие законы об основах охраны здоровья граждан и об обязательном медицинском страховании (ОМС) предполагают, что лекарственные препараты, прописанные в стандартах оказания медицинской помощи и назначаемые врачом пациенту, вне зависимости от того, лечится человек стационарно или амбулаторно, должны выдаваться ему бесплатно.

По исследованиям Лиги защитников пациентов, продолжает он, 80% россиян не могут позволить себе купить все рекомендованные им врачами лекарства. А это рождает цепную реакцию - один рубль, не потраченный вовремя на препарат, требует впоследствии потратить семь рублей на борьбу с последствиями недолеченной болезни.

В связи с этим Лига защитников пациентов направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться, почему повсеместно не выполняются законы о бесплатных лекарствах.