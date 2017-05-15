Уровень конкуренции на российском рынке падает

15 мая. FINMARKET.RU - Уровень конкуренции на российском рынке продолжает падать третий год подряд, свидетельствуют данные доклада аналитического центра при правительстве (АЦ). Если в 2015 году 53% предпринимателей оценивали ее в своей отрасли как высокую или очень высокую, то в 2016 году их доля сократилась до 51%, а в 2017 — до 48%, пишет "Коммерсант"

Одновременно доля тех, кто не ощущает конкуренции или оценивает ее как незначительную, возросла с 21% в 2015 году до 25% в 2017-м. В пользу конкуренции для бизнеса твердо верят 36% респондентов, 21% в этом сомневается, а 38% говорят о неоднозначности влияния. В опросе участвовали 1,1 тыс. респондентов, 83% — представители микропредприятий.

Высок уровень конкуренции в производстве стройматериалов, IT-сфере, пищевой и текстильной промышленности и транспортном машиностроении. Ниже всего она в электроэнергетике, газовой сфере и водоснабжении. Среди тех, кто отметил увеличение числа конкурентов за три года (49% против 58% в 2015 году), 68% указали, что это происходило за счет появления новых российских компаний, иностранных конкурентов обрели лишь 9% опрошенных. По словам заместителя главы АЦ Татьяны Радченко, большая часть иностранцев ушла с рынка в 2015 году, в первый год введения санкций и девальвации рубля (21% респондентов сообщил о падении числа иностранных конкурентов в марте 2016 года), а новые еще не появились.

Так, 40% предпринимателей возлагают ответственность за снижение конкуренции на действия власти, 37% видят причину в изменении нормативно-правовой базы, 34% отметили уход с рынка российских компаний, 8% — иностранных. В целом недовольство властью заметно выросло и в микропредприятиях, и в крупных компаниях. Кроме того, недовольство бизнеса мог вызвать ряд спорных законодательных инициатив 2016 года, включая "пакет Яровой" и рост неналоговых платежей, отмечают в АЦ.

С 45% до 52% выросла доля тех, кто испытывает антиконкурентное давление отраслевых монополистов. Главными же барьерами для бизнеса остаются недостаточный доступ к финансам и высокие налоги (эти факторы отметили по 53% респондентов), 41% сетует на нестабильность госрегулирования. Кризисные явления мотивируют бизнес оптимизировать издержки, отмечает Т.Радченко, экономия остается самым популярным методом повышения конкурентоспособности продукции, следом идет обучение сотрудников.