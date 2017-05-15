Пенсионные накопления вырастут в 2017 году на четверть

15 мая. FINMARKET.RU - Портфель пенсионных накоплений под управлениемв 2017 году вырастет на уровне 20%-25%, говорится в докладе Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с которым ознакомились "Известия" . Результат будет достигнут прежде всего за счет доходов от инвестирования. В том числе за счет вложения в корпоративные облигации, указывается в материалах НАФИ. В этот инструмент инвестируется порядка половины портфеля пенсионных накоплений на фоне сокращения доходности по банковским депозитам.

По данным доклада, 40% средств фонды вкладывают в корпоративные облигации, 20,4% - в государственные бумаги, 13% - в банковские депозиты, 10,4% - в акции, стоимость которых наиболее неопределенна.

В условиях многолетнего моратория нанакопительной части пенсий граждан, рост рынка НПФ стимулируется, в основном, доходом от инвестирования пенсионных накоплений фондов, отметили в НАФИ. Мораторий на накопительную пенсию действует уже третий год подряд. Кроме того, он закреплен в трехлетнем бюджете до 2019 года. В результате этой меры отрасль обязательного пенсионного страхования (ОПС) уже лишилась не менее 1,5 трлн рублей, оценивали в НПФ "Будущее".

Последние годы инвестпортфели НПФ растут за счет двух источников: инвестдохода, который по итогам прошлого года составил в среднем 10% годовых, и перевода пенсионных средств из ПФР вслед за новыми клиентами (234 млрд руб. по итогам кампании 2016 года), пояснил «Известиям» руководитель аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Евгений Биезбардис.

- В будущем рост в целом сохранится по крайней мере до апреля 2019 года в случае введения новой добровольной пенсионной системы (индивидуального пенсионного капитала - ИПК) или позже - до 2022-2027 годов, когда фонды начнут куда более массово выплачивать пенсии, - оценил он. Впрочем, по его прогнозу, темпы прироста активов вероятней всего все же будут несколько ниже 20-25%.

"С одной стороны, из-за ожидаемого снижения процентных ставок Банком России упадет доходность многих активов на финансовом рынке, в основном по облигациям и депозитам. С другой стороны, в ПФР все меньше лиц с привлекательными для НПФ средними пенсионными счетами, за которых стоит бороться в преддверии того же ИПК", - пояснил Е.Биезбардис.

Снижению перечислений из ПФР также будет способствовать система штрафов за досрочную смену страховщика (поскольку теряется инвестдоход) и возможное изменение правил переходов между фондами, уточнил эксперт.

На начало года портфель пенсионных накоплений НПФ составлял 2097,4 млрд рублей. В случае роста на 25% он может достигнуть 2621 млрд. Объем рынка пенсионных накоплений составляет примерно 1% от ВВП, оценивали в РАНХиГС. При этом число клиентов НПФ растет год от года. На сегодня свои пенсионные накопления формируют 81 млн россиян. Из них 30 млн человек доверили свои накопления НПФ, остальные являются «молчунами» - их деньгами управляет ВЭБ.

В 2016 году рынку удалось обеспечить доходность вдвое выше инфляции, подчеркивается в исследовании НАФИ. Она составила 10,6% по сравнению с ростом цен на 5,4%. При этом отдельные фонды смогли показать прибыльность в 16-19% годовых. Это заметно выше, чем ставки по банковским вкладам.