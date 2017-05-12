ФАС знает, что поможет сдержать рост тарифов

12 мая. FINMARKET.RU - Правительство РФ поддержало идею Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 2018 года исключить предпринимательскую прибыль из тарифовдля государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП) в коммунальной сфере. Соответствующее постановление вчера опубликовал Белый дом.

Теперь для получения прибыли ГУПам и МУПам придется сокращать собственные расходы. Как полагают в, это позволит сдержать рост тарифов, а также развить институт концессий, пишет "Коммерсант"

Сейчасрассчитываются на основании валовой выручки предприятий, которая включает в себя сумму планируемых и экономически обоснованных расходов, а также налог на прибыль и расчетную предпринимательскую прибыль (не более 5% от учитываемых в расчете расходов). Как пояснил "Ъ" глава управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Алексей Матюхин, расчетная прибыль сейчас расходуется предприятиями по своему усмотрению - у них нет обязанности направлять ее на повышение своей эффективности.

Опубликованное постановление правительства - новый инструмент Белого дома в борьбе с неэффективными унитарными предприятиями в коммунальной сфере: как отмечается в пояснительной записке, оно направлено на развитие концессий как альтернативы унитарным предприятиям. Как поясняет Алексей Матюхин, для "долгих" инвесторов в ЖКХ возможность учитывать расчетную прибыль будет сохранена.

У ФАС уже были претензии к тарифам унитарных предприятий - в октябре 2016 года в службе заявляли, что больше всего затрат в тарифах ГУПов и МУПов закладывается в графу "Прочее", что в службе воспринимают как значительные нецелевые расходы.

С предложением ФАС согласился и Минстрой, который планирует передать к 2020 году 80% предприятий ЖКХ в концессии и не исключает введения запрета на создание ГУПов и МУПов в отрасли. Как заявили вчера "Ъ" в министерстве, "реалии таковы, что МУПы и ГУПы ограничены в привлечении финансирования на модернизацию коммунальной инфраструктуры и зачастую их деятельность неэффективна не только с финансовой, но и с управленческой точки зрения". "Как показывает практика, перевод предприятий в концессии и привлечение частного инвестора позволяют повысить безаварийность, сократить потери на сетях, а также повысить качество услуг",- отмечают в Минстрое. В сфере ЖКХ заключено более 1,6 тыс. концессионных соглашений на 211 млрд руб.