В рамках ЕАЭС будет создана система оповещения об опасных товарах

12 мая. FINMARKET.RU - В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет создана система оповещения об опасных товарах, способных нанести вред здоровью человека. Проект соответствующего соглашения прошел стадию внутригосударственного согласования в странах — участницах, рассказали "Известиям" в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В комиссии уточнили, что единая база данных будет сформирована органами в сфере защиты прав потребителей, которые организуют обмен оперативной информацией о выявленных некачественных, опасных товарах, услугах и недобросовестных производителях. Подобная система, доступная всем участникам рынка, будет создана на примере действующих европейских платформ для потребителей, например Global Recalls, RAPEX, RASSF и др. На практике эти системы — общедоступные сайты в интернете, на которых можно самостоятельно проверить пищевую и непищевую продукцию на предмет нареканий к ним со стороны надзорных органов. Например, RASFF оповещает о качестве продуктов питания и кормов, система работает с 1979 года.

В рамках соглашения ЕАЭС также предусматривается «незамедлительное проведение внеплановых проверок в случае, если речь идет о причинении вреда жизни и здоровью людей, животных и растений, окружающей среде». Утвердить соглашение планируется до конца 2017 года. Автором-разработчиком документа выступило министерство экономики Армении. Документ уже прошел процедуру внутригосударственного согласования.

В России есть информационный модуль, созданный Роспотребнадзором в 2016 году, уточнили в службе. Он аккумулирует информацию обо всех судебных делах по защите прав потребителей, контактных данных всех организаций, работающих в этой сфере, а также содержит список продукции, которая не соответствует обязательным требованиям технических регламентов и национального законодательства. В службе уточнили, что Роспотребнадзор сообщает коллегам из аналогичных госорганов в странах ЕАЭС по каждому случаю отдельно — о приостановлении реализации товаров в стране либо о снятии продукции с полок магазинов. Но никакой централизованной системы, сообщающей об опасных товарах в рамках ЕАЭС, а также доступной потребителям, сейчас не существует, сказали в Роспотребнадзоре.

Например, в конце апреля службой был приостановлен ввоз на территорию России алкогольной продукции из Черногории, о чем была уведомлена как Федеральная таможенная служба России (ФТС), так и уполномоченные службы государств — членов ЕАЭС. Служба выявила 24 партии алкогольной продукции из этой страны, которая не соответствовала по показателям качества и безопасности требованиям действующего законодательства в области защиты прав потребителей, а также санитарно-эпидемиологическим нормам.

"Единая система оповещения необходима, чтобы была возможность в течение короткого промежутка времени снимать с полок магазинов опасный товар в странах — участницах ЕАЭС, — считает предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. — В качестве адресата подобной системы должен выступать также и бизнес, которому важно получать информацию о недобросовестных поставщиках из других стран —участниц ЕАЭС с учетом общего рынка".

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отмечает, что общая информационная система о товарах в рамках ЕАЭС необходима.