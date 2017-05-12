Арбитражные управляющие настаивают на своей эффективности

12 мая. FINMARKET.RU - Арбитражные управляющие отреагировали на инициативу чиновников о наделении ФНС полномочиями по выявлению признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должников.

Российский союз саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих (АУ) направил письмо в Минэкономразвития, Минфин и Счетную палату, в котором оспаривает вывод о низкой эффективности работы своих участников. Ссылаясь на статистику Единого федерального реестра сведений о банкротстве, он сообщает, что за 2015 год и первую половину 2016-го управляющие выявили 1505 случаев преднамеренного банкротства, ФНС — только 661 такой случай. "Заявленная инициатива отражает лишь ведомственные интересы, указанные в ее обоснование доводы являются несостоятельными, поставленная проблема — надуманной, а необходимость дублирования функций АУ — излишней",— пишет союз.

Более действенный контроль за недобросовестными банкротствами предложен "в интересах всех добросовестных участников процедур банкротства, а не какого-то отдельного ведомства", сообщил "Коммерсанту" источник, близкий к ФНС. По его словам, нужен доступный кредиторам механизм верификации отчетов, не связанный для них с дополнительными затратами. Верификацию может проводить любой компетентный госорган, но, по мнению собеседника издания, "для качества этой работы важно, чтобы он обладал достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами". Доказательством низкого качества заключений АУ источник "Коммерсанта" считает в том числе и то, что по ним возбуждается очень мало уголовных дел.

Председатель экспертного совета Общероссийского профсоюза АУ Максим Доценко такой упрек не принимает. "Очевидно, что арбитражные управляющие не являются лицами, ответственными за качество труда следователей. По обращениям самой ФНС дела о преднамеренном банкротстве возбуждаются менее чем в 5% случаев",— отмечает он. Такой же аргумент приведен и в письме Союза СРО АУ. Он обращает внимание, что участники банкротных дел вправе просить суд назначить экспертизу по признакам недобросовестного банкротства должника. Судить о действенности этой меры невозможно — доступной статистики таких случаев нет.

Сторонники усиления контроля за банкротствами утверждают, что, действуя недобросовестно либо вообще бездействуя, АУ часто наносят убытки должнику и кредиторам. По данным ФНС, только в течение 2016 года арбитражными судами вынесены судебные акты о взыскании с арбитражных управляющих убытков на сумму более 4 млрд руб., фактически убытки возмещены только на 75 млн руб. (1,8%). Максим Доценко на это отвечает, что есть множество примеров того, как кредиторы, понимая, что с должника получить ничего нельзя, пытаются взять деньги с АУ.