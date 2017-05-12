Граждане все чаще пытаются оспорить кадастровую стоимость земли

12 мая. FINMARKET.RU - Росреестр отмечает, что россияне стали чаще оспаривать кадастровую стоимость недвижимости, в том числе земельных участков, пишет "Российская газета" . Именно кадастровая стоимость является базой для начисления налога, и чем стоимость выше, тем больше платеж.

Как сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС), порядок начисления земельного налога для садоводческих, огороднических и дачных объединений зависит от того, на кого оформлено право на землю. Садовые, огородные и дачные участки могут закрепляться на вещных правах за физическими лицами, то есть гражданами. В этом случае именно они должны платить земельный налог, исключая льготников, которые от него освобождаются.

Земли общего пользования под дорогами, строениями, линейными сооружениями могут находиться в собственности или бессрочном пользовании у садоводческих, огороднических и дачных объединений либо в общей собственности их участников. Тогда платить налог должно юридическое лицо либо члены некоммерческого объединения.

В налоговой службе уточняют, что база для исчисления налога (кадастровая стоимость земли) в отношении участков в общей долевой собственности определяется для каждого из собственников пропорционально долям, а в отношении участков в общей совместной собственности - для каждого собственника в равных долях. Расчет налога юрлица представляется в налоговую в составе декларации, напоминают в ФНС. Гражданам налоговые органы направляют налоговые уведомления с приложением платежных документов.

Данные Росреестра говорят о том, что жители страны стали делать больше попыток оспорить кадастровую стоимость недвижимости. Около 80% "несогласных" - это собственники земельных участков. В более чем половине случаев усилия заявителей не пропадают даром.

В первом квартале 2017 года комиссии, созданные при Росреестре, рассмотрели в 1,5 раза больше заявлений о пересмотре кадастровой стоимости, чем за аналогичный период в прошлом году: четыре тысячи обращений в отношении 8,8 тысячи объектов. Решение о пересмотре было принято в отношении 56,1% заявлений. Сам Росреестр не проводит кадастровую оценку, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности.

До 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти.

С 1 января 2017 года вступил в силу закон "О государственной кадастровой оценке". По нему оценка будет проводиться во всех регионах страны по новым правилам с 2020 года. При этом территории по своему усмотрению могут начать проведение государственной кадастровой оценки по новым правилам уже с 2018 года.

Кроме того, закон "О государственной кадастровой оценке" предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Ответственность за работу новых государственных структур по проведению кадастровой оценки будет возложена на региональные органы власти.

Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России. Новый механизм, как уточняют в Росреестре, направлен на недопущение ошибок и, как следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре кадастровой стоимости. Пока же гражданам приходится соглашаться с той оценкой, которая есть либо пытаться ее оспорить.