Казначейство хочет контролировать цены госзаказа

12 мая. FINMARKET.RU - Минфин предлагает еще больше ужесточитьза госзаказом: обязать поставщиков объяснять Федеральному казначейству, как они установили цены на товары и услуги (проект приказа опубликован на regulation.gov.ru).

Случается, что поставщик предоставляет документы, например, на выплату зарплаты, казначейство перечисляет деньги, но потом оказывается, что эти сотрудники не имели отношения к госконтракту, а те, кто выполнял работы, зарплату так и не получили, рассказал «Ведомостям» замруководителя Федерального казначейства Александр Демидов. Чтобы такого не происходило, предлагается ввести раздельный учет расходов и себестоимости, уточнил он.

Казначейство сопровождаетс 2016 г.: каждый контракт дороже 100 млн руб. и с авансом должен оплачиваться через счета в казначействе (за год было порядка 4000 контрактов). Механизм позволяет отследить всю цепочку до конечного бенефициара исполнителя, деньги со счета уходят только после проверки документов. С 2017 г. контроль был уже ужесточен (расширенное сопровождение): ревизоры могут выехать на место, чтобы проверить, сфотографировать или снять на видео результаты исполнения. Но пока механизм использовался только на одном контракте – на создание средств связи и информационных технологий для чемпионата мира по футболу.

Контроль цен – следующий этап – пока будет введен в тестовом режиме, сказала директор департамента Минфина Татьяна Саакян.

Поставщики должны будут раскрывать структуру своих расходов (зарплата, материальные затраты, амортизация и проч.), указать плановую и фактическую чистую прибыль. Это условие будет включаться в госконтракты и соглашения о субсидиях, указывает представитель Минфина. Аналогичная система применяется в гособоронзаказе. Там норма прибыли головного исполнителя ограничена 20%, у поставщиков комплектующих – 1%. Если она оказывается выше, контракт не заключается. В гражданских госконтрактах пока об ограничении прибыли речи не идет, но надо хотя бы выяснить, какова она у нынешних подрядчиков, говорит А.Демидов. Если эксперимент удастся, можно будет ставить вопрос о распространении системы на весь госзаказ, продолжает он: это может сделать отношения государства и поставщиков полностью прозрачными.

Гендиректор Центра размещения госзаказа Александр Строганов считает, что введение казначейского сопровождения уже создало для поставщиков проблему – зависимость от контрагентов, когда за каждую неверную запятую поставщик не может получить деньги вовремя. В итоге лоты стали дробить и отказываться от авансирования. Казначейский контроль цен тоже будут стараться обойти – появится много прослоек, которые будут показывать идеальную отчетность, полагает А.Строганов, а это увеличит цены.