Рост экономики РФ в 2017 году составит 1,2%, считают в ЕК

Еврокомиссия ожидает повышение ВВП России в 2017 году на 1,2%. ЕК улучшила прогноз роста ВВП еврозоны, отметив неопределенность в отношении перспектив европейской экономики

11 мая. FINMARKET.RU - Европейская комиссия прогнозирует увеличение ВВП России на 1,2% по итогам 2017 года и на 1,4% - в следующем году, говорится в весеннем прогнозе ЕК.

В феврале ожидался подъем соответственно на 0,8% и 1,1%.

"Экономическая ситуация в России постепенно улучшается, поскольку внутренний спрос достиг нижнего предела на фоне укрепления валюты и замедления инфляции, - сообщается в прогнозе ЕК. - Восстановление, как ожидается, будет укрепляться в рассматриваемый период на фоне стабилизации цен на нефть, хотя и умеренными темпами, однако фискальная консолидация и структурные барьеры, вероятно, ограничат масштабы подъема".

Улучшение ситуации в мировой экономике и стабилизация нефтяных цен, как ожидается, увеличат экспорт и уверенность бизнеса, в то время как замедление темпов роста потребительских цен позволят несколько ослабить денежно-кредитную политику.

ЕК прогнозирует инфляцию в РФ в этом году на уровне 4,4%, в 2018 году - 4%.

Минэкономразвития РФ в базовом варианте прогнозирует подъем российской экономики на 2% в 2017 году, ЦБ РФ менее оптимистичен и ожидает роста ВВП в интервале 1-1,5%.

Экономисты, опрошенные "Интерфаксом" ожидают роста ВВП в 2017 году на 1,3%

ЕБРР недавно сохранил свойроста ВВП РФ в 2017 году на уровне 1,2%. В 2018 году банк ожидает рост российской экономики на 1,4%.

Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,6%.

Прогноз экономического подъема в еврозоне на 2018 год подтвержден на уровне 1,8%, говорится в сообщении ЕК.

Инфляция в регионе в 2017 году составит 1,6%, в 2018 году - замедлится до 1,3% на фоне "ослабления эффекта роста цен на нефть", отмечают в ЕК.

Предыдущий прогноз ЕК оценивал инфляцию в еврозоне на уровне 1,7% в текущем году и 1,4% - в следующем году.

"Инфляция существенно ускорилась в последние месяцы, главным образом, в связи с повышением цен на нефть. Тем не менее, базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоносители и продукты питания, остается довольно стабильной и ниже среднего уровня за долгосрочный период", - говорится в сообщении ЕК.

Для сравнения: в 2016 году инфляция в еврозоне составила лишь 0,2%.

В ЕК отмечают, что восстановление европейской экономики продолжается пятый год подряд и уже отмечается во всех странах Евросоюза. Этот тренд, как ожидается, останется устойчивым в текущем и следующем году.

Согласно прогнозу ЕК, ВВП ЕС повысится на 1,9% как в 2017, так и в 2018 году. Предыдущий прогноз оценивал рост в эти годы в 1,8%.

Безработица в еврозоне продолжает снижаться, однако остается высокой во многих странах региона. Ожидаемое снижение безработицы связано с ростом внутреннего спроса, структурными реформами, а также другими мерами, принимаемыми в определенных странах региона для создания рабочих мест.

Эксперты ЕК отмечают сохранение повышенной неопределенности в отношении перспектив европейской экономики.

"В целом понижательные риски сохраняются, хотя они стали более сбалансированными, чем были зимой. Внешние риски связаны, например, с будущей экономической и торговой политикой США, а также с геополитическими факторами. Корректировка китайской экономики, состояние банковского сектора Европы, а также предстоящие переговоры о выходе Великобритании из ЕС, могут нести в себе понижательные риски", - говорится в сообщении.