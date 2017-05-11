Российский средний класс остается стабильным даже во время кризиса

11 мая. FINMARKET.RU - Во многих странах Европы и в США сокращается доля среднего класса, свидетельствуют данные исследования Pew Research Center. В России жеостается стабильным - даже во время кризиса его численность составляет около 20% населения страны.

Эксперты Pew Research Center представили доклад, в котором зафиксированы изменения классовой структуры в странах Европы с 1991 по 2010 год, пишет "Коммерсант" . Согласно исследованию, за этот период доля среднего класса во многих государствах сократилась - в данной работе к этой категории населения относили домохозяйства, годовой доход которых после вычета налогов превышал медианный по стране на две трети, но не более чем в 2 раза. С учетом этой методологии доля среднего класса за последние 20 лет уменьшилась в 7-ми государствах - Норвегии (c 81% до 80%), Испании (с 69% до 64%), Финляндии (с 82% до 75%), Люксембурге (с 80% до 75%), Германии (с 79% до 72%), Италии (с 69% до 67%) и США (с 62% до 59%). Одновременно она выросла в Великобритании (с 60% до 67%), Франции (с 72% до 74%), Нидерландах (с 76% до 79%) и Ирландии (с 61% до 69%). В Дании доля среднего класса за 19 лет не изменилась и составила 80% от взрослого населения. Доля низшего экономического класса варьируется от 13% в Нидерландах до 26% в США, доля высшего - от 7% в Дании до 15% в США.

В США, где данные о среднем классе рассчитывались в 2016 году, его доля также снижается - за два последних десятилетия она сократилась с 62% до 59%. Впрочем, если сравнивать абсолютные показатели, то доходы американского среднего класса выше, чем у представителей этой группы в Европе. Медианный располагаемый доход американских домохозяйств составляет почти $53 тыс.- среди представленных в исследовании 11 европейских стран этот показатель выше только в Люксембурге ($71,8 тыс.). Медианный уровень доходов малообеспеченных граждан в США ($23 тыс.) также довольно высок, если сравнивать его, например, с доходами этой экономической категории в Испании ($15,6 тыс.), Германии ($21 тыс.) и Франции ($21,5 тыс.).

Во всех странах, где имело место сокращение среднего класса, часть граждан присоединилась к малообеспеченной группе населения. В то же время, констатируют авторы исследования, еще большая часть (на 1,9%) пополнила ряды высокодоходных групп.

Если применить методологию исследования к структуре подушевого распределения в, говорит эксперт ЦМАКПа Игорь Поляков, то получившаяся в результате подсчетов доля среднего класса будет совсем небольшой - 20-23%. "В 2015 году медианный доход домохозяйств в РФ был на уровне 22,7 тыс. руб., аналогичный показатель для среднего класса (доход выше медианного на две трети) тогда равен 38 тыс. руб., а средняя зарплата его представителя - около 100 тыс. руб." , - отмечает он. По словам И.Полякова, заработок в 100 тыс. руб. для РФ характерен для высококвалифицированных специалистов и руководителей в самых разных сферах экономики, включая бюджетную и госуправление.

Согласно данным РАНХиГС, за последние 15 лет численность среднего класса в РФ практически не изменилась, даже несмотря на кризисы 2008 и 2014 годов.

Кроме того, существует альтернативный способ определять российский средний класс с помощью критериев профессионального положения. В данном случае в эту категорию населения попадает около 40% россиян.