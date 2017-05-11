11 мая. FINMARKET.RU - Через 10-20 лет в России на производстве будут трудиться умные машины, а некоторые рабочие специальности могут совсем исчезнуть. Как сказал в интервью "Российской газете" гендиректор cоюза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров" (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов, "прогнозов много, но есть два супер-тренда - цифровизация и сетевизация". По его словам, "через них, как через сито, пройдут все рабочие профессии, а непрошедшие вымрут".

Так, умирающей профессией он назвал ремонтников, вручную проверяющих трубы. "Сегодня уже есть роботы, которые двигаются внутри теплотрассы и проверяют уровень ее износа. А вся информация при помощи Wi-Fi передается на компьютер", - сказал Р.Уразов, заметив, такому роботу нужен человек, который управляет движением машины. С каждым годом нужно все меньше токарей, но при этом все больше нужно специалистов, которые работают на станках с ЧПУ (числовое программное управление). Производительность труда таких специалистов в десятки раз выше, чем у лучших токарей образца 1990-х.

Преобладающими в цифровой экономике, по словам Р.Уразова, становятся навыки программировать сложные объекты, умение строить 3D-модели, составлять технологические карты.

Он также отметил, что поменяется понятие прикладного труда, рабочие специальности ждет перевоплощение: они будут совсем другими.

Относительно судьбы "синих воротничков", Р.Уразов сказал, что к их квалификации "прежде всего с точки зрения их умственной деятельности будет все больше требований".

Как считает Р.Уразов, Россия для основной массы обладателей рабочих специальностей, в отличие от многих других, предлагает гораздо больше возможностей для реализации. Причем, по его словам, "многие страны за вычетом коммунальных затрат и налогов предлагают зарплату меньше, чем у нас".

По словам Р.Уразова, в России специалистов выпускается гораздо больше, чем нужно, но при этом есть серьезный квалификационный дефицит, так как зачастую специалистов готовят на сильно устаревшем оборудовании - "это реальный факт".

На вопрос о том, у каких специалистов низкая квалификация, он сказал: "Если взять сервисные профессии, все не так плохо. Мы достаточно устойчиво можем готовить неплохих ребят. С цифровыми профессиями возникают проблемы. Мы отстаем в этом блоке. Соответственно здесь нужно компетенцию добирать".

Говоря о том, на какие страны стоит равняться в организации и качестве профобразования, Р.Уразов сказал, что в плане промышленных компетенций, связанных со сборкой, с рутинными операциями, с умениями выполнять большие объемы, впереди азиатские страны. Бразилия сильна в профессиях, которые требуют физической выносливости. В сервисных профессиях традиционно очень сильны европейцы; они же хороши в творческих профессиях.

На вопрос, где в этом списке россияне, он ответил:"Мы занимаем нишу "везде понемногу". В основном, россияне выигрывают в компетенциях, где превалирует фактор неопределенности или фактор конструирования".