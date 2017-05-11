Расходы россиян снова сокращаются

11 мая. FINMARKET.RU - После слабого восстановления в начале годапотребителей снова начали сокращаться. В апреле повседневные траты снизились на 6,5% по сравнению с мартом и на 4,9% к апрелю 2016 г., свидетельствуют данные исследования "Ромира" Romir Consumer Scan Panel. Это исследование основано на данных о потреблении 30 000 россиян, 11 000 домохозяйств в 180 городах более чем со 100 000 жителей; данные репрезентативны для городского населения, пишут "Ведомости".

С учетом инфляции за апрель 2017 г. расходы россиян сократились на 6,8% к марту, по сравнению с апрелем 2016 г. - на 9%. "Реальные, т. е. очищенные от инфляции, расходы наших соотечественников оказались самыми низкими за последние пять лет", - говорится в отчете "Ромира".

Макроэкономических причин для резкого снижения трат в апреле не было, отмечает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. Одной из причин падения могло быть оживление туризма на майских праздниках и связанное с этим перераспределение расходов потребителей в марте - апреле, предполагает она. По результатам марта аналитики "Ромира" говорили о "потребительской оттепели": повседневные траты росли на 9% месяц к месяцу, респонденты активнее посещали магазины. Для апреля традиционно снижение активности потребителей, указывают аналитики "Ромира": праздники закончились, зачастую на апрель приходятся религиозные посты. Но обычно снижение расходов не так сильно, как в этом году, говорится в обзоре "Ромира".

Крупные ритейлеры, опрошенные "Ведомостями", говорят, что перелома в настроениях их клиентов они не замечают. По словам представителя "Дикси", большинство по-прежнему воздерживается от спонтанных покупок и выбирает товары по промоакциям. Представитель "Ленты" отмечает, что покупатели, которые иногда приобретают более дорогие товары, все равно совершают меньше покупок и реже ходят в магазины.

Потребители "осознанно подходят к выбору товара", подтверждает директор по коммуникациям "Ашан Россия" Мария Курносова. Многие приобретают лишь самое необходимое, указывает она. Это подтверждает рост продаж товаров под собственной торговой маркой "Ашана", говорит М.Курносова: обычно такие товары - с самой низкой ценой в ассортименте сети.